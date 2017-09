Bioaktywny związek z kawy opóźnia początek cukrzycy

Kafestol, diterpen z kawy, opóźnia wystąpienie cukrzycy typu 2.

W ostatnich latach naukowcy zidentyfikowali związki, które mogą obniżyć ryzyko cukrzycy. Nieliczne z nich testowano jednak na modelach zwierzęcych. Najnowsze studium, którego wyniki ukazały się w Journal of Natural Products, pokazują, że jedna z takich substancji - kafestol - poprawia u myszy laboratoryjnych działanie komórek beta wysp trzustkowych oraz wrażliwość na insulinę.

We wcześniejszym badaniu Fredrik Brustad Mellbye, Søren Gregersen i inni odkryli, że w warunkach in vitro kafestol zwiększa wydzielanie insuliny przez komórki trzustki wystawione na oddziaływanie glukozy. Diterpen nasila także wychwyt glukozy przez komórki mięśni szkieletowych (robi to równie skutecznie, co powszechnie przepisywany lek na cukrzycę).

W ramach najnowszego badania naukowcy chcieli sprawdzić, czy kafestol może odroczyć początek cukrzycy typu 2.

Podatne na cukrzycę myszy (47 samców) podzielono na 3 grupy. Dwóm z nich podawano różne dawki kafestolu: wysoką (1,1 mg dziennie) i niską (0,4 mg dziennie). Trzecia to grupa kontrolna z zerową dawką diterpenu w karmie. Naukowcy pobierali krew, by zbadać poziom glukozy i glukagonu na czczo, a także stężenie insuliny. Oprócz tego oceniano ekspresję genów w wątrobie, mięśniach i tkance tłuszczowej. Poza tym zespół wyizolował wyspy Langerhansa i określał zdolność wydzielniczą komórek beta.

Okazało się, że po 10 tygodniach poziom glukozy i glukagonu na czczo był w obu grupach eksperymentalnych, odpowiednio, o 28-30% i o 20% niższy niż w grupie kontrolnej. Wrażliwość na insulinę w grupie z wysoką dawką kafestolu powiększyła się zaś aż o 42%. Akademicy zauważyli też, że w porównaniu do grupy kontrolnej, diterpen zwiększał wydzielanie insuliny przez wyizolowane wyspy o 75-87%.

Co ważne, w odróżnieniu od pewnych leków, kafestol nie prowadził do hipoglikemii, czyli zbyt niskiego poziomu cukru.

Autorzy raportu podkreślają, że codzienne spożycie kafestolu może opóźnić cukrzycę u myszy. Wydaje się zatem, że diterpen jest dobrym kandydatem do rozwijania leków do terapii lub zapobiegania cukrzycy u ludzi.