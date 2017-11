Internet rozdziobany

Program rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Australii sabotują... kakadu.

Operator Krajowej Sieci Szerokopasmowej (National Broadband Network, NBN) ujawnia, że wydał już 80 tys. dolarów australijskich (61 tys. USD) na naprawę kabli elektrycznych i światłowodów przeżutych przez ptaki. Koszty wzrosną jeszcze bardziej, bo wykrywane są kolejne uszkodzenia.

Behawiorystka Gisela Kaplan powiedziała w wywiadzie udzielonym Reuterowi, że jedzenie kabli to zachowanie nabyte, bo zwykle kakadu żywią się owocami, orzechami, korą i drewnem. Wg niej, ptaki musi wabić kolor albo ułożenie kabli.

One nieustannie ostrzą swoje dzioby i przez to atakują i rozcierają wszystko, na co się natkną. Niestety, upodobały sobie nasze kable.

W stadach te ptaki są nie do powstrzymania - powiedział jeden z menedżerów projektu Chedryian Bresland.

Obecnie NBN zakłada osłonki na kable.