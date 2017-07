Czterdziestopięcioletniej Chince usunięto ponad 200 kamieni żółciowych

16 godz. temu | Medycyna

Chirurdzy z Guanji Hospital w Hezhou usunęli 45-letniej pacjentce ponad 200 kamieni żółciowych. Niektóre miały rozmiary małych jajek.

Pani Chen, jak nazywają ją media, od ponad 10 lat zmagała się z bólami nadbrzusza. Gdy po raz pierwszy zgłosiła się z tego powodu do szpitala, badanie wykazało obecność paru kamieni. Lekarze zalecali ich operacyjne usunięcie, ale pacjentka za bardzo się bała i zgodziła się na zabieg dopiero po jakimś czasie, gdy ból stał się nieznośny.

Operacja trwała sześć i pół godziny. Jeden z chirurgów, dr Quan Xuwei, podkreśla, że taka liczba kamieni to coś niezwykłego. Wg niego, to skutek złych nawyków żywieniowych pacjentki. Kobieta, która utrzymuje się z pozyskiwania kalafonii z żywicy sosen, nie jada bowiem często śniadań i o nieregularnych porach zjada resztki. Przez to żółć akumuluje się w pęcherzyku - rozwija się cholestaza - a 45-latka ma wysoki poziom cholesterolu i wapnia (hiperkalcemię). Później ze składników tych wytrącają się kamienie.

Quan podkreśla, że wielu jego pacjentów z kamicą pęcherzyka żółciowego nie jada śniadań, ale dla innych gastroenterologów łączenie takich nawyków żywieniowych z kamieniami to spekulacje. Kamienie żółciowe występują na całym świecie. Ich przyczyna jest często nieznana, ale wyjaśniając większą zapadalność w Chinach czy wschodniej Azji, lekarze powołują się przeważnie na infekcje dróg żółciowych.