Kobiety dłużej karmiące piersią rzadziej zapadają na stwardnienie rozsiane

Kobiety, które po jednej lub większej liczbie ciąż karmią łącznie co najmniej 15 miesięcy, rzadziej zapadają na stwardnienie rozsiane (SR). Porównań dokonywano do kobiet, które w ogóle nie karmiły piersią albo karmiły do 4 miesięcy.

To kolejna korzyść dla matki, wynikająca z karmienia piersią. Do innych zalicza się obniżone ryzyko raków piersi i jajnika, cukrzycy typu 2. i zawału - opowiada dr Annette Langer-Gould z Kaiser Permanente Southern California.

Naukowcy przypominają, że kobiety ze stwardnieniem rozsianym mają w ciąży i w czasie wyłącznego karmienia piersią mniej nawrotów. Wielu ekspertów sugerowało, że za zjawiska te odpowiada poziom hormonów płciowych, ale my dywagowaliśmy, że chodzi o brak owulacji. Chcieliśmy więc sprawdzić, czy z ryzykiem SR wiąże się dłuższy czas karmienia piersią albo mniejsza liczba lat, podczas których kobieta jajeczkuje.

W studium uwzględniono 397 kobiet z nowo zdiagnozowanym SR lub zespołem klinicznie izolowanym (ang. clinically isolated syndrome, CIS). Średnia wieku wynosiła 37 lat. Naukowcy porównywali je do grupy kobiet dopasowanych pod względem wieku i rasy. Panie wypełniały kwestionariusze dot. ciąż, karmienia piersią, antykoncepcji hormonalnej itp.

Okazało się, że kobiety, które po jednej lub większej liczbie ciąż karmiły łącznie przez co najmniej 15 miesięcy, o 53% rzadziej zapadały na SR lub zespół klinicznie izolowany niż kobiety karmiące przez okres 0-4 miesięcy. Przez przynajmniej 15 miesięcy karmiło 85 zdrowych kobiet i 44 panie z SR. Przez 0-4 miesięcy karmiło zaś 110 zdrowych kobiet i 118 z SR.

Autorzy publikacji z pisma Neurology podają, że kobiety, które pierwszą miesiączkę miały w wieku 15 bądź więcej lat, o 44% rzadziej zapadały na stwardnienie rozsiane niż osoby, u których menarche wystąpiła w wieku 11 lat bądź wcześniej. Wśród zdrowych kobiet menarche wystąpiła w wieku 15 lat bądź później u 44 pań, w porównaniu do 27 z SR. Pierwsza miesiączka wystąpiła zaś w wieku 11 lat lub wcześniej u 120 zdrowych kobiet i 131 ze stwardnieniem rozsianym.

Ogólna liczba lat jajeczkowania nie wiązała się z ryzykiem SR. Podobnie zresztą jak liczba ciąż, stosowanie antykoncepcji hormonalnej czy wiek przy pierwszym porodzie.

Langer-Gould podkreśla, że badanie wskazało na korelację, nie na związek przyczynowo-skutkowy. Wadą studium jest poleganie na pamięci ochotniczek. Nie pytano też o powody niekarmienia lub karmienia piersią jedynie przez krótki czas.