Niebezpieczni nastolatkowie za kierownicą

Młodzi wiekiem i doświadczeniem kierowcy są najbardziej niebezpiecznymi użytkownikami dróg. Tak wynika nie tylko z medialnych doniesień czy statystyk polskiej policji, ale i z ujawnionych właśnie statystyk amerykańskiej AAA Foundation for Trafic Safety. Z okazji rozpoczętego właśni okresu tzw. 100 śmiertelnych dni [to czas pomiędzy świętami Memorial Day a Labor Day, kiedy to liczba śmiertelnych wypadków z udziałem nastoletnich kierowców rośnie o 15% – red.] organizacja opublikowała szczegółowe wyliczenia dotyczące młodocianych kierowców i wypadków.

Z zebranych danych dowiadujemy się, że w ciągu ostatnich pięciu lat w czasie 100 śmiertelnych dni w wypadkach z udziałem niedoświadczonych nastolatków zginęło ponad 1600 osób. Statystyki pokazują, że w tym czasie liczba wypadków z udziałem młodzieży rośnie, gdyż młodzi ludzie nie chodzą do szkół i wyjeżdżają na drogi. Nasza fundacja zauważyła, że połączenie braku doświadczenia z większą obecnością nastolatków na drodze może być śmiertelną kombinacją – mówi David Yang, dyrektor organizacji.

Z wykonanych wyliczeń wynika, że dla każdej przejechanej mili kierowcy w wieku 16-17 lat są narażeni na 3,9 raza większe niebezpieczeństwo uczestnictwa w wypadku niż kierowcy w wieku 18 lat i starszym, 2,6 raza większe niebezpieczeństwo uczestniczenia z wypadku z ofiarami śmiertelnymi niż osoby w wieku 18 lat i starcze, 4,5 raza większe ryzyko uczestniczenia w wypadku niż osoby w wieku 30-59 lat oraz 3,2 raza większe niebezpieczeństwo uczestniczenia w wypadku śmiertelnym niż osoby w wieku 30-59 lat.

Obserwuje się też wzrost liczby śmiertelnych wypadków z udziałem nastolatków. Pomiędzy rokiem 2014 a 2015 (za który to rok dostępne są najnowsze dane NHTSA) liczba takich wypadków zwiększyła się o 10%.

Trzema najpoważniejszymi przyczynami śmiertelnych wypadków, w których giną nastoletni kierowcy są: rozproszenie uwagi, a najczęstszą przyczyną jej rozproszenia są współpasażerowie i smartfony, niezapinanie pasów bezpieczeństwa (w 2015 roku 60% nastoletnich kierowców, którzy zginęli, nie zapięło pasów), zbyt duża prędkość, która odpowiedzialna jest za niemal 30% wypadków z udziałem nastoletnich kierowców.