MeTro - wszechstronny klej medyczny

5 godz. temu | Medycyna

Australijsko-amerykański zespół opracował wysoce elastyczny klej chirurgiczny MeTro, który zamyka rany w zaledwie 60 s.

Wysoka elastyczność MeTro sprawia, że doskonale nadaje się do zamykania ran w tkankach, które stale się kurczą i rozciągają, np. w płucach, sercach czy naczyniach, a także ran zagrożonych ponownym otwarciem.

Autorzy publikacji z pisma Science Translational Medicine podkreślają, że klej działa w przypadku ran wewnętrznych, które często występują w trudno dostępnych rejonach i wymagają szwów/zszywek, bo otaczające płyny ustrojowe negatywnie wpływają na skuteczność innych substancji klejących.

MeTro "chwyta" w zaledwie minutę po oświetleniu promieniowaniem ultrafioletowym. Klej ma wbudowany enzym rozkładający, który można modyfikować, by określić, jak długo substancja ma pozostać w organizmie, żeby rana zdążyła się zagoić.

Naukowcy podkreślają, że podczas eksperymentów nowy materiał szybko i skutecznie zamykał nacięcia w naczyniach i płucach gryzoni oraz świń. Nie trzeba było stosować szwów ani zszywek chirurgicznych.

MeTro stanowi połączenie technologii naturalnych elastycznych białek oraz cząstek światłoczułych.

Piękno preparatu polega na tym, że gdy tylko wejdzie w kontakt z powierzchnią tkanki, zastyga w fazę żelowatą i nie wycieka - wyjaśnia prof. Nasim Annabi z Northeastern University. Później dalej go stabilizujemy za pomocą światła (pod jego wpływem zachodzi sieciowanie). Dzięki temu klej jest dokładnie umiejscowiony oraz ściśle związany ze strukturami z powierzchni tkanki.

Kiedy stosuje się MeTro, można zobaczyć, że zachowuje się jak ciecz, wypełniając szczeliny i dostosowując się do kształtu rany. [Klej] dobrze reaguje biologicznie i ściśle przylega do tkanek [...]. Żel bez problemu się przechowuje. Można go wstrzykiwać bezpośrednio do rany czy jamy [ciała]. Zakres jego zastosowań jest olbrzymi - od leczenia poważnych obrażeń wewnętrznych na miejscu wypadku albo w strefie działań wojennych po ulepszanie operacji szpitalnych - opowiada prof. Anthony Weiss z Uniwersytetu w Sydney.

Prof. Ali Khademhosseini z Harvardzkiej Szkoły Medycznej dodaje, że klej pozostaje stabilny w wymagających warunkach mechanicznych w czasie potrzebnym do zagojenia ran, a później rozkłada się bez jakichkolwiek oznak toksyczności. Spełnia wszystkie wymogi wszechstronnego i skutecznego kleju chirurgicznego.

Kolejnym etapem badań mają być testy kliniczne.