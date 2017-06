Od białka ze śliny kleszcza do leku na zapalenie mięśnia sercowego

5 godz. temu | Medycyna

W ślinie kleszcza zidentyfikowano białko, które będzie można wykorzystać w leczeniu potencjalnie śmiertelnego zapalenia mięśnia sercowego (miocarditis).

Miocarditis może prowadzić do nagłej śmierci sercowej. Jego najczęstszymi przyczynami są infekcje wirusowe lub bakteryjne. Białko ze śliny kleszcza wiąże i neutralizuje kilka chemokin, a ponieważ chemokiny przyciągają komórki wywołujące stan zapalny, wyeliminowanie tych związków pozwala mu zapobiegać.

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego wyliczają, że u ok. 30% ludzi z zapaleniem mięśnia sercowego rozwijają się kardiomiopatia rozstrzeniowa i niewydolność serca. W skrajnych przypadkach konieczny staje się przeszczep.

W zależności od gatunku, w ślinie kleszcza występuje od 1500 do 3000 białek. Poszukując tych o właściwościach przeciwzapalnych, Brytyjczycy analizowali białka kleszczy produkowane przez komórki drożdży. Dzięki zastosowaniu techniki yeast surface display, w przypadku której ekspresja rekombinowanych białek zachodzi w ścianie komórkowej drożdży, w transkryptomie 8 gatunków kleszczy z rodzajów Rhipicephalus i Amblyomma zidentyfikowano 10 nowych ewazyn wiążących chemokiny CC (to grupa chemokin, w której dwie pierwsze cysteiny sąsiadują ze sobą).

Autorzy publikacji z pisma Scientific Reports wykazali, że jedna z ewazyn - P991_AMBCA z Amblyomma cajennense, który występuje od południa USA po północną Argentynę - wiąże się i blokuje działanie chemokin wywołujących zapalenie mięśnia sercowego, zawał i udar.

Zapalenie mięśnia sercowego to choroba siejąca ogromne spustoszenie, na którą nie ma zbyt wielu metod leczenia. [...] Mamy nadzieję, że inspirując się strategią przeciwzapalną kleszcza, opracujemy nowe ratujące życie terapie. Możliwe, że uda się zastosować te same leki do leczenia innych chorób, w których stan zapalny odgrywa istotną rolę, np. zawału, udaru, zapalenia trzustki czy stawów - podsumowuje prof. Shoumo Bhattacharya.