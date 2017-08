Rok 2016 pobił kolejne rekordy temperatury

Coroczny raport "State of the Climate" przygotowywany przez ponad 450 naukowców z 60 krajów świata pod egidą amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej potwierdza, że rok 2016 był najcieplejszym od 137 lat w których dokonywane są regularne pomiary. To już trzeci z rzędu rok, w którym średnia globalna temperatura bije rekordy.

Z raportu dowiadujemy się, że koncentracja gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu, wzrosła do rekordowych poziomów. Sama tylko koncentracja CO 2 wyniosła średnio 402,9 ppm i była aż o 3,5 ppm wyższa niż w roku poprzednim. To największy wzrost od 58 lat, czyli od czasu rozpoczęcia pomiarów tego gazu w atmosferze.

Doszło też do rekordowo wysokich wzrostów temperatury, za które częściowo odpowiedzialne było bardzo silne zjawisko El Niño z początku 2016 roku. W porównaniu ze średnią z lat 1981-2010 temperatury w skali globalnej były w 2016 roku wyższe o 0,45-0,56 stopnia Celsjusza. Z kolei średnie temperatury nad samymi oceanami były w 2016 roku o 0,36-0,41 stopnia Celsjusza wyższe od średniej z lat 1981-2010, co oznacza wzrost o 0,01-0,03 stopnia Celsjusza w porównaniu z rokiem 2015. Podawany jest zakres temperatur, gdyż do analizy wykorzystano cztery różne zestawy danych.

Górna warstwa wód oceanicznych, na głębokości do 700 metrów, była nieco chłodniejsza w porównaniu do rekordowego roku 2015. Z kolei poziom oceanów osiągnął rekordowo wysoki poziom. Jest on o 82 milimetry wyższy niż w roku 1993, kiedy to rozpoczęto pomiary satelitarne.

Maksymalny zasięg arktycznego lodu (marzec 2016) był najmniejszy od rozpoczęcia pomiarów satelitarnych przed 37 laty, natomiast minimalny zasięg (wrzesień 2016) był drugim z najmniejszych w historii pomiarów. Odnotowano też wyższą niż średnia aktywność cyklonów tropikalnych. Na wszystkich oceanach pojawiły się 93 cyklony, podczas gdy średnia dla lat 1981-2010 wynosi 82.

W skali poszczególnych krajów również doszło do niekorzystnych zjawisk. Na początku maja ubiegłego roku pożary w Kanadzie były najkosztowniejszą klęską żywiołową w historii tego kraju. Alaska doświadczyła najgorętszego roku od 1925 roku. Był to też najcieplejszy rok w Indiach od 1901 roku. W Boliwii miała miejsce najgorsza susza od 25 lat, a na huragan Pali na Pacyfiku, który trwał od 7 do 14 stycznia, był najwcześniejszym tego typu znanym zjawiskiem. Znajdował się on też rekordowo blisko równika. Chiny poinformowały o największych opadach od 1951 roku, a tajfun Lionrock przyniósł katastrofalne opady do Korei Północnej.