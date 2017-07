Paniom wystarczy minuta dziennie, by poprawić stan kości

Wystarczy minuta ćwiczeń dziennie, by poprawić stan kości u kobiet. Naukowcy z Uniwersytetów w Exeter i Leicester odkryli, że panie, które oddawały się krótkim bardzo intensywnym ćwiczeniom fizycznym, miały kości w lepszym stanie niż ich niećwiczące rówieśniczki. Uczeni wykorzystali przy tym dane z UK Biobank i stwierdzili, że jeśli kobieta przez 60-120 sekund dziennie intensywnie ćwiczy z obciążeniem, to stan jej kości jest o 4% lepszy niż pań ćwiczących mniej niż minutę.

Nie wiemy jeszcze, czy lepiej jest te 60 sekund rozbić sobie na mniejsze kawałki w ciągu dnia, czy też wykorzystać je jednorazowo. Nie wiemy też, czy lepiej jest poćwiczyć nieco dłużej przez 1-2 dni w tygodniu, czy też przez 1-2 minuty, ale codziennie, mówi główna autorka badań, doktor Victoria Stiles z University of Exeter.

"Jako, że to badanie przekrojowe, które ocenia stan populacji w konkretnym czasie, nie możemy być pewni, czy intensywne ćwiczenia prowadziły do lepszego stanu kości, czy też osoby z lepszymi kośćmi oddawały się ćwiczeniom. Wydaje się jednak prawdopodobne, że 1-2 minut biegania dziennie jest korzystne dla zdrowia kości", dodaje uczona.

Badaniami objęto 2500 kobiet, których aktywność mierzono za pomocą monitora umieszczonego na nadgarstku, a stan kości sprawdzano na kościach pięty za pomocą USG. Nie tylko zauważono, że 1-2 minut ćwiczeń wiąże się z o 4% lepszym stanem kości, ale również, że ćwiczenie ponad 2 minuty dziennie jest powiązane z o 6% lepszym zdrowiem kości.

Dane z Biobanku były podzielone co do sekundy. Chcieliśmy w naszej analizie wziąć pod uwagę każdą sekundę, gdyż krótkotrwałe okresy aktywności fizycznej są dla zdrowia kości lepsze, niż ciągłe i długie ćwiczenia. Nie powinniśmy ich ignorować, mówi doktor Stiles i dodaje, że brytyjskie Narodowe Towarzystwo Osteoporozy zaleca, by na początku wydłużyć czas spacerów. Później można do tego dodać krótki bieg, taki, jak się podbiega do autobusu, stwierdziła uczona.