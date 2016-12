Jedne robią z jądra tłok, drugie trawią

Komórki nowotworowe przemieszczają się inaczej od komórek zdrowych.

Naukowcy podkreślają, że nowotwory są tak zabójcze m.in. przez zdolność do przemieszczania i tworzenia guzów wtórnych. Im skuteczniej lekarze potrafią zatrzymać je w jednym miejscu i chronić inne narządy, tym mniejsza śmiertelność.

By poprawić rokowania pacjenta, terapeutyczne zapobieganie nieprawidłowym ruchom przerzutujących komórek nowotworowych można by połączyć z chemioterapią - opowiada dr Ryan Petrie z Drexel University.

Zespół Petrie'ego wykazał, że komórki włókniakomięsaka nie wykonują ruchów typowych dla pokonujących trójwymiarowe środowisko prawidłowych komórek tkanki łącznej (pierwotnych fibroblastów).

Jądra komórkowe są duże i sztywne, dlatego trudno je przecisnąć przez trójwymiarowe struktury. Okazuje się, że gdy zdrowe komórki napotkają taką strukturę (macierz), przełączają się na typ ruchu, który przesuwając jądro jak tłok w silniku, tworzy wewnątrz komórki różnicę ciśnień. Amerykanie stwierdzili, że komórki włókniakomięsaka nie działają w ten sposób i zamiast tego trawią sobie przejście za pomocą enzymów (proteaz). Koniec końców wykazano, że hamowanie aktywności enzymów podczas migracji spolaryzowanych komórek nowotworowych odtwarza mechanizm "jądrowego tłoka".

Naukowcy badali przemieszczanie się komórek w szczurzych ogonach i kolagenie ze skóry bydła.

Wyniki z Journal of Cell Biology mają znaczenie nie tylko dla zwalczania komórek nowotworowych. Wspomaganie ruchu fibroblastów w specyficznych tkankach 3D, np. skórze właściwej i chrząstce, może pomóc w leczeniu trudno gojących się ran.

Wykrycie różnic w mechanizmach przemieszczania to jedno, zaś ustalenie przyczyny istnienia różnicy to drugie. Kolejnym krokiem będzie [zatem] dokładne ustalenie, czemu komórki nowotworowe i prawidłowe inaczej pokonują to samo środowisko. Przypuszczamy, że szlaki sygnałowe wskażą substancje najlepiej nadające się na leki sprzyjające ruchowi lub hamujące ruch komórek.