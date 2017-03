Na obszarze wpisanym na Listę Dziedzictwa odkryto nowy gatunek korala kamiennego

W wodach przy Lord Howe, niewielkiej wyspie wulkanicznej na Morzu Tasmana, którą wraz z przybrzeżnymi wysepkami wpisano w 1982 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, odkryto ostatnio nowy gatunek korala kamiennego (Scleractinia).

Cyphastrea salae, bo o nim mowa, może być wg biologów, pierwszym z licznych korali kamiennych z tego morskiego obszaru chronionego. Lord Howe jest znana z endemicznych gatunków roślin i zwierząt, w tym z co najmniej 4 gatunków palm (np. Howea forsteriana), 9 ryb rafowych i 47 glonów. Koralowce pozostają jednak słabo zbadane, zwłaszcza za pomocą nowoczesnych technik genetycznych.

Autorzy publikacji z pisma ZooKeys przypominają, że choć jedne z najwcześniejszych badań nad ekologią rafy przeprowadzono właśnie w wodach Lord Howe, listę gatunków sporządzono w oparciu o taksonomię morfologiczną, która od tego czasu została zrewidowana.

[Już] podczas pierwszego nurkowania w lagunie Lord Howe wiedziałem, że patrzę na coś bardzo specjalnego. Dwadzieścia lat nurkowania w wodach całego świata nie przygotowało mnie na ten widok. Miałem trudności, by nazwać jakiekolwiek koralowce - opowiada prof. Andrew Baird z Uniwersytetu Jamesa Cooka.

Sześć lat później, głównie dzięki umiejętnościom molekularnym dr. Danweia Huanga z Narodowego Uniwersytetu Singapurskiego, zespół mógł podać nazwę swojego pierwszego gatunku korala. Co ciekawe, C. salae wygląda niemal tak samo jak inne blisko spokrewnione korale. Jego sekwencje genetyczne są jednak unikatowe i nie ma wątpliwości, że to gatunek nowy dla nauki - podkreśla Huang.

Zespół, w skład którego wchodzi także dr Mia Hoogenboom z Uniwersytetu Jamesa Cooka, nadal będzie miał co robić. Na naukowców czeka bowiem jeszcze kilkaset okazów do rozpracowania. Oprócz tego spodziewają się oni jeszcze wielu innych nowych gatunków. Szczególnie obiecująco wyglądają [przedstawiciele rodzaju] Acropora. W przypadku co najmniej 5 gatunków mogę powiedzieć, że nie przypominają niczego, z czym spotkałem się w czasie moich podróży - podkreśla Baird.