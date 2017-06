Kormorany słyszą pod wodą

Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Danii jako pierwsi wykazali, że tak jak foki czy walenie, kormorany zwyczajne (Phalacrocorax carbo) słyszą pod wodą. Badacze podkreślają, że ma to sens, skoro jest to środowisko, gdzie znajdują większość swojego pokarmu.

Ponieważ co 10. ptak na świecie - w sumie ok. 800 gatunków - poluje pod wodą, może się okazać, że inne gatunki także słyszą pod wodą.

Kirstin Anderson Hansen, Alyssa Maxwell, Ursula Siebert, Ole Næsbye Larsen i Magnus Wahlberg testowali słuch Loke, który mieszka w biologicznej stacji badawczej w Kerteminde.

Słyszenie pod wodą to bardzo użyteczny zmysł dla kormoranów. [W końcu] muszą one znajdować pokarm także w mętnej wodzie oraz w rejonach arktycznych, gdzie jest ciemno przez długi czas - wyjaśnia dr Hansen.

Czułość słuchu 6-letniego Loke dorównuje fokom i zębowcom. Duńczycy odkryli, że samiec słyszy dźwięki w zakresie od 1 do 4 kHz. Dźwięki o tej właśnie częstotliwości wydają takie ryby z menu kormoranów, jak kur diabeł czy śledź. Różne dźwięki antropogeniczne także mają tę częstotliwość.

Dźwięki związane z działalnością człowieka mogą do tego stopnia wpływać na zwierzęta z oceanów, że nie są one w stanie znaleźć pokarmu czy się komunikować. To znany problem w przypadku fok czy morświnów. Teraz okazuje się, że może on dotyczyć również ptaków - opowiada prof. Wahlberg.

Biolodzy z Uniwersytetu Południowej Danii planują dalsze testy, tym razem prawdopodobnie na nurzykach zwyczajnych i maskonurach.