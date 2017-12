Najodleglejsza supermasywna czarna dziura zaskoczyła astronomów

6 godz. temu | Astronomia/fizyka

Astronomowie znaleźli najdalszą supermasywną czarną dziurę. Obiekt o masie 800 milionów mas Słońca jest zadziwiająco olbrzymi, jak na okres, w którym powstał. Ta czarna dziura urosła bardziej niż moglibyśmy się spodziewać zaledwie w ciągu 690 milionów lat po Wielkim Wybuchu. To wyzwanie dla naszych teorii dotyczących formowania się czarnych dziur – mówi współautor badań Daniel Stern z NASA.

Powstanie tak masywnej czarnej dziury w tak krótkim czasie oznacza, że zaistniały szczególne warunki, umożliwiające tak szybki wzrost. Dla współczesnej nauki pozostają one jednak tajemnicą.

Nowo odkryta czarna dziura znajduje się w centrum kwazaru. Kwazary należą do najjaśniejszych i najbardziej odległych znanych nam obiektów. Ich zrozumienie jest kluczowe dla zrozumienia wczesnego wszechświata – powiedział Bram Venemans z Instytutu Astronomii im. Maxa Plancka.

Odległość dzielącą nad od obiektów we wszechświecie szacuje się na podstawie przesunięcia światła ku czerwieni. W przypadku nowo odkrytego kwazara przesunięcie ku czerwieni wynosi 7,54, co oznacza, że znajduje się on w odległości ponad 13 miliardów lat świetlnych.

Naukowcy przypuszczają, że w widzialnej części wszechświata może istnieć 20-100 równie jasnych i odległych kwazarów. Mają nadzieję, że dzięki misjom Euclid i WFIRST uda się odnaleźć kolejne tego typu obiekty.