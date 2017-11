Niewykluczone, że inhibitor pompy protonowej stanie się nowym lekiem na gruźlicę

8 godz. temu | Medycyna

Lanzoprazol, inhibitor pompy protonowej wykorzystywany głównie w terapii choroby wrzodowej, może pomóc w leczeniu gruźlicy.

Naukowcy z Uniwersyteckiego College'u Londyńskiego (UCL) odkryli, że porównaniu do osób zażywających podobne leki - omeprazol i pantoprazol - pacjenci przyjmujący lanzoprazol aż o 1/3 rzadziej zapadają na gruźlicę.

To byłby prawdziwy przełom, gdyby odkryto nowy lek, który działa na prątki gruźlicy Mycobacterium tuberculosis i ma korzystny profil skutków ubocznych, zwłaszcza jeśli byłby tak tani, jak kosztujący grosze lanzoprazol - podkreśla dr Tom Yates.

Dane laboratoryjne, a także z badań na zwierzętach i epidemiologicznych konsekwentnie pokazują, że lanzoprazol działa na M. tuberculosis. Na razie jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy inhibitor pompy protonowej nadaje się do leczenia gruźlicy, ale dysponujemy silnymi przesłankami, by kontynuować badania.

Naukowcy analizowali dane zbierane rutynowo przez brytyjskie praktyki lekarzy rodzinnych i szpitale. Porównywali częstość występowania gruźlicy u pacjentów zażywających lanzoprazol, omeprazol i pantoprazol. Inspiracją dla najnowszych badań było ustalenie w 2015 r. w ramach eksperymentów laboratoryjnych, że lanzoprazol skutecznie zabija prątki gruźlicy, podczas gdy leki z tej samej klasy w ogóle nie wykazują działania tego rodzaju.

Uwzględniono tzw. nowych użytkowników: 527.364 osoby zażywały lanzoprazol, a 923,5 tys. omeprazol bądź pantoprazol. Okazało się, że wśród zażywających lanzoprazol występowało 10 przypadków gruźlicy na 100.000 osobolat, w porównaniu do 15,3 wśród zażywających omeprazol lub pantoprazol.