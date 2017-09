Roślinne miRNA wpływają na przynależność kastową pszczół

1 godz. temu | Nauki przyrodnicze

Larwy pszczół stają się robotnicami, bo zjadana przez nie pierzga zawiera dużo roślinnego miRNA, które opóźnia ich rozwój i utrzymuje jajniki w nieaktywnym stanie.

Naukowcy od dawna wiedzieli, że dieta odgrywa ważną rolę w złożonym procesie określania, czy dana larwa stanie się robotnicą, czy królową-matką. O ile robotnice żywią się głównie pierzgą, o tyle królowa jest karmiona mleczkiem pszczelim - galaretowatą substancją wytwarzaną przez gruczoły gardzielowe młodych robotnic.

W porównaniu do mleczka, pierzga zawiera o wiele więcej roślinnego miRNA, dlatego naukowcy zastanawiali się, czy regulujące ekspresję roślinnych genów jednoniciowe cząsteczki RNA mogą wpływać także na rozwój owadzich kast.

By to ustalić, zespół Xi Chena z Uniwersytetu Nankińskiego przeprowadził eksperyment. Okazało się, że gdy pszczoły hodowane w laboratorium karmiono sztuczną pierzgą suplementowaną roślinnym miRNA, rozwijały się one wolniej, były mniejsze i miały mniejsze jajniki niż larwy hodowane bez suplementów (by uniknąć przekarmienia i wywołania skutków suprafizjologicznych, w ramach pilotażowego studium określono ilości 16 reprezentatywnych roślinnych miRNA w pierzdze). Co ciekawe, roślinne miRNA miało podobny wpływ na larwy muszek owocowych, chociaż Drosophila melanogaster nie są owadami społecznymi.

Dalsze badania pokazały, że najczęstsze miRNA z pierzgi (miR162a) wpływa na gen amTOR pszczół, który pomaga określić kastę.

Wyniki badań ukazały się w piśmie PLoS Genetics.