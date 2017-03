Francuski szyk, czyli romantyczne obrazy z lawendą (art. spons.)

17 marca 2017, 11:29

Gdy myślimy o lawendzie do głowy przychodzą nam aromatyczne olejki i kosmetyki lub rozciągające się aż po horyzont fioletowe pola usiane tymi kwiatami. Lawenda to niezwykle wdzięczna i malownicza roślina, która zarówno pięknie pachnie, jak i pięknie się prezentuje. I właśnie z tego drugiego powodu jest znakomitym akcentem dekoracyjnym, który może odmienić wygląd naszego wnętrza. Obrazy z lawendą sprawią, że nasz salon nabierze francuskiej elegancji, a łazienka stanie się bardziej przytulna. Taka ozdoba sprawdzi się także w kuchni. Dlaczego? Mało kto o tym wie, ale ta fioletowa roślina jest także świetnym dodatkiem do wielu potraw.

Salon spod znaku Prowansji…

Kwitnące pola lawendy to jeden z symboli Prowansji – regionu Francji znajdującego się w południowej części kraju. I choć bajecznymi, fioletowymi dywanami możemy cieszyć się tylko przez krótki okres w roku, bo dojrzała lawenda szybko traci swój intensywny kolor, to i tak stała się nieodłącznym elementem naszego wyobrażenia o tej części Francji. Jeśli więc lubisz ponadczasowy szyk i elegancję, to znakomitym pomysłem na aranżację salonu jest właśnie styl prowansalski, w którym obrazy z lawendą będą doskonałym uzupełnieniem.

Styl ten charakteryzuje się ograniczoną paletą barwną, w której dominuje biel i pastelowe odcienie takie jak żółty, fioletowy lub różowy. Drewniane, zabytkowe meble w naturalnym kolorze lub pokryte białą farbą i świeże kwiaty niezależnie od pory roku to obowiązkowe elementy wystroju. W takiej aranżacji muszą się także znaleźć obrazy 3d na ścianę ukazujące zachwycające pola lawendy lub graficzne przedstawienia gałązek przypominające ryciny z dawnych atlasów przyrodniczych.

… i nie tylko!

Obrazy z lawendą będą się także świetnie prezentować w nowoczesnym, minimalistycznym czy rustykalnym wnętrzu. Dzięki temu, że rośliny te są niezwykle delikatne łatwo włączyć je do praktycznie każdej aranżacji tak, aby stworzyć harmonijnie prezentującą się całość. W przypadku przestronnego wnętrza warto postawić na aż trzy różne obrazy z lawendą, które razem stworzą zachwycający, fioletowy tryptyk. A jeśli będziesz chciał przełamać tę fioletową dominantę, to obrazy z brzozą o charakterystycznej biało-czarnej korze będą znakomitym rozwiązaniem.

Łazienka o zapachu lawendy

W standardowej łazience dominują zazwyczaj kafelki i lustra. Monotonna aranżacja, w której niewiele się dzieje to niestety powszechne zjawisko. Wielu z nas uważa, że wilgoć i trudne warunki, jakie tu panują, uniemożliwiają sięgnięcie po jakąkolwiek interesującą dekorację.

Tymczasem obrazy wykonane z wodoodpornych materiałów to świetny sposób, aby przełamać aranżacyjną nudę. A co w łazience będzie najlepiej wyglądać? Oczywiście obrazy 3d na ścianę z motywem lawendy, które będą znakomicie korespondować z kosmetykami na bazie tej rośliny. Aby stworzyć atmosferę relaksu sięgnij po przedstawienia ukazujące gałązki lawendy w towarzystwie świeczek, obwiązane satynowymi wstążeczkami lub ułożone w wiklinowym koszyku. I nie zapomnij oczywiście o lawendowym olejku do kąpieli, który będzie ucztą dla zmysłów.

Smakowita aranżacja kuchni

Jeśli dysponujesz w kuchni choćby niewielkim skrawkiem wolnej ściany, to warto go wykorzystać do tego, aby wprowadzić do wnętrza ciekawy akcent dekoracyjny. Mało kto z nas pewnie wie, ale lawenda jest znakomitym dodatkiem do wielu potraw. Co więcej wchodzi ona w skład ziół prowansalskich, które znajdują się w każdej kuchni. Z kolei z kandyzowanych płatków można przygotować pyszną i słodką posypkę do deserów i lodów. Właśnie dlatego obrazy z lawendą w formie zasuszonych gałązek lub słodkich, fioletowych deserów będą strzałem w dziesiątkę. Dzięki nim Twoja kuchnia nabierze wyrafinowanego smaku i wyglądu.