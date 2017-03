Słonie uratowane z błotnistej pułapki

Stado złożone z 11 słoni indyjskich przyszło się napić i wykąpać w wodzie zgromadzonej w starym leju po bombie. Zamiast ugasić pragnienie, zwierzęta wpadły jednak w błotnistą pułapkę. Do zdarzenia doszło w Rezerwacie Keo Seima w prowincji Môndôl Kiri w Kambodży.

Jak wyjaśnia Tan Setha, doradca techniczny rezerwatu z ramienia Wildlife Conservation Society (WCS), stado składało się z 3 dorosłych samic i 8 młodych w różnym wieku, w tym samca, który już niemal osiągnął dojrzałość. Te słonie stanowią ważną część populacji rozrodczej Keo Seimy, dlatego ich utrata stanowiłaby duży cios dla ochrony gatunku.

Lej powstał w czasie wojny wietnamskiej. Później go poszerzono, by przechowywać w nim wodę (wysokość ścian sięga 3 m). Gdy rolnicy zorientowali się, że słonie tam utknęły, zawiadomili Wydział Ochrony Środowiska, a urzędnicy zwrócili się z prośbą o pomoc do WCS. Po paru godzinach od rozpoczęcia akcji ratowniczej wszystkie słonie były już wolne. W czasie budowy rampy zwierzęta karmiono i pojono, by pomóc im przetrwać. Ostatniego słonia trzeba było wyciągnąć za pomocą liny.