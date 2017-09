Likaony decydują o rozpoczęciu polowania przez... głosowanie

Naukowcy badający zwyczaje likaona pstrego zauważyli, że te stadne zwierzęta... głosują w sprawie udania się na polowanie. Wyniki badań prowadzonych przez Botswana Predator Conservation Trust zostały opublikowane w Proceedings of the Royal Society B.

Likaony pstre polują w dużych watahach. Po okresie odpoczynku zbierają się i odbywają bardzo energetyczne ceremonie powitalne. Chciałem lepiej zrozumieć to zachowanie i zauważyłem, że zwierzęta kichają gdy przygotowują się do rozpoczęcia polowania, mówi doktor Neil Jordan z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney. Nagraliśmy 68 takich spotkań, w których brało udział 5 stad żyjących w delcie Okawango w Botswanie. Nie mogliśmy uwierzyć, gdy analizy potwierdziły nasze przypuszczenia. Okazało się, że im więcej kichnięć, z tym większym prawdopodobieństwem rozpocznie się polowanie. Kichanie pełni rolę systemu głosowania, mówi uczony.

Okazuje się jednak, że system nie jest tak prosty, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka. Gdy w zgromadzeniu bierze udział dominujący samiec lub samica, wystarczy kilka kichnięć by rozpocząć polowanie. Jeśli jednak para dominująca nie jest obecna, to więcej zwierząt musi wyrazić wolę rozpoczęcia polowania. Naukowcy zauważyli, że potrzeba wówczas około 10 kichnięć.

Wygląda na to, że potrzebne jest kworum do tego, by stado zmieniło zachowanie. Istnienie kworum obserwowano już w przypadku innych społecznych mięsożerców, takich jak surykatki, jednak nasze badania pokazały, że liczba wymagana do osiągnięcia kworum nie jest stała, a zależy od tego, kto bierze udział w zgromadzeniu, to zaś oznacza, iż głosy nie są sobie równe, mówi współautor badań doktor Andrew King z brytyjskiego Swansea University.

Dotychczas sądzono, że kichanie służy likaonom wyłącznie do oczyszczania dróg oddechowych.