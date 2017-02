Lukrecja nie dla ciężarnych

3 godz. temu | Zdrowie/uroda

Najnowsze fińskie badania epidemiologiczne sugerują, że kobiety w ciąży powinny unikać lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra).

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że glicyryzyna z korzenia tej rośliny nasila działanie hormonu stresu kortyzolu. Dzieje się tak, bo jest ona silnym inhibitorem łożyskowej 11β-dehydrogenazy hydroksysteroidowej typu 2., która stanowi "barierę" dla glikokortykoidów matki, a więc m.in. kortyzolu. Kortyzol jest co prawda istotny dla rozwoju płodu, ale jak wiele różnych związków, działa korzystnie tylko w umiarkowanych ilościach.

Zespół dr Katri Räikkönen z Uniwersytetu Helsińskiego odkrył, że glicyryzyna może mieć długoterminowy wpływ na rozwój dzieci. Autorzy publikacji z American Journal of Epidemiology porównywali 378 dzieci w wieku ok. 13 lat, których matki w czasie ciąży spożywały "duże ilości" lub "niewiele/wcale" lukrecji. Dużą ilość zdefiniowano jako ponad 500 mg, a niewielką jako mniej niż 249 mg glicyryzyny tygodniowo. Pięćset miligramów glicyryzyny znajduje się w ok. 22,6 dag lukrecji.

Finowie oceniali, czy spożycie glicyryzyny przez matki wiąże się z różnymi czynnikami, w tym z funkcjonowaniem endokrynnym, problemami psychiatrycznymi czy zdolnościami poznawczymi ich dzieci.

Okazało się, że córki matek zjadających duże ilości glicyryzyny były wyższe, cięższe i miały wyższy wskaźnik masy ciała. Bliżej im było do dorosłego wzrostu i znajdowały się na bardziej zaawansowanym etapie dojrzewania. I córki, i synowie takich kobiet mieli o 7 punktów niższy iloraz inteligencji oraz słabszą pamięć. Prawdopodobieństwo występowania u nich ADHD okazało się zaś 3,3-krotnie wyższe. Między grupami nie wykryto różnic w poziomie kortyzolu.

Naukowcy uważają, że kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny być informowane o szkodliwym wpływie produktów zawierających glicyryzynę. W Finlandii w styczniu ubiegłego roku Narodowy Instytut Zdrowia i Dobrostanu opublikował zalecenia żywieniowe, w których lukrecja została umieszczona w kategorii produktów niezalecanych dla ciężarnych.