Śmiertelny przypadek malarii mózgowej w północnych Włoszech

W północnych Włoszech na malarię mózgową zmarła 4-letnia dziewczynka. Ponieważ jest to region wolny od malarii, lekarze nazywają jej przypadek tajemniczym.

Sofia Dago zmarła w niedzielę w nocy. W sobotę trafiła do szpitala z wysoką gorączką.

Sofia spędziła z rodzicami wakacje w Bibione nad Adriatykiem. Malarię zdiagnozowano u niej w sobotę w Trydencie.

Pierwszy raz w mojej 30-letniej karierze medycznej zetknąłem się z przypadkiem malarii nabytej lokalnie w Trydencie - podkreśla dr Claudio Paternoster, specjalista chorób zakaźnych ze Szpitala św. Klary.

Od lat 50. Włochy nie mają problemu z malarią, bo osuszono bagna będące siedliskiem komarów.

Spekuluje się, że 4-latka mogła się zarazić od jednego z dwojga dzieci, leczonych po 15 sierpnia na malarię w szpitalu w Trydencie (dzieci zaraziły się w Afryce; ich stan się poprawił). Sofia cierpiała na cukrzycę typu 1. i z jej powodu przebywała wcześniej w tej placówce.

Odpowiedzialny za trydencką służbę zdrowia Paolo Bordon zdecydowanie zaprzecza jednak tym pogłoskom. Podkreśla, że Sofia nie przeszła transfuzji krwi, nie znajdowała się na tym samym oddziale, co dzieci z malarią, a cukrzycę i malarię leczy się zupełnie inaczej.

Choć zastanawiający, przypadek Sofii nie jest całkiem odosobniony. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób monitoruje wszystkie takie sytuacje i w 2014 r. wykryło na terenie Unii Europejskiej 5 przypadków lokalnie nabytej malarii: 2 we Francji i 3 w Hiszpanii. Tutaj można jednak było przeważnie wskazać, jak doszło do zainfekowania i rozwoju choroby. Jeden z pacjentów dostał nerkę od dawcy z malarią. Druga osoba to z kolei noworodek, którego matka niedawno wróciła z Gwinei Równikowej. Jeden z hiszpańskich pacjentów nigdzie co prawda nie podróżował, ale żył zaledwie parę kilometrów od miasta, gdzie mieszkał ktoś, kto przebywał w rejonach malarycznych i zawlókł chorobę do domu. Choć nie znaleziono zakażonych komarów, u obu tych osób występowały identyczne szczepy zarodźców.