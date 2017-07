Pigmenty manuskryptów zdradzają tajemnice przeszłości

Przeprowadzona w Cornell High Energy Synchrotron Source (CHESS) analiza pigmentów średniowiecznych manuskryptów otwiera nowe pola badawcze przed naukami humanistycznymi. Louisa Smieska i Ruth Mullet badały manuskrypty z XIII-XVI wieku, wykorzystując przy tym fluorescencję rentgenowską.

Naukowców zaskoczyło odnalezienie śladów baru na wielu stronach, na których wykorzystano błękit uzyskany z azurytu. Później bar znaleziono również na mapach z azurytowym błękitem. Takie badania jak nasze pozwolą, na przykład, na zawężenie regionu produkcji danego manuskryptu poprzez zidentyfikowanie charakterystycznego składu użytych pigmentów, mówi Mullett.

Analizy składu pigmentów i ich zanieczyszczeń mogą mieć olbrzymie znaczenie dla badań nad manuskryptami oraz innych badań historycznych. Niewykluczone, że pozwolą na przykład na zidentyfikowanie stron pochodzących z tego samego dzieła i ponowne złożenie pofragmentowanych obecnie manuskryptów. To jednak nie wszystko. Dzięki nim możemy więcej dowiedzieć się o szlakach handlowych, historycznych miejscach wydobycia minerałów, regionalnych różnicach w używanych barwnikach.

W zbiorach Cornell University znajduje się wiele luźnych kart pochodzących z IX-XVI wieku. Takie karty łatwiej jest badać metodami obrazowymi niż kompletne tomy. Fragmenty są świetne, bo można przeprowadzić dokładniejsze badania dotyczące różnych zagadnień, styli czy technik i będą one dotyczyły różnych ksiąg i różnych obszarów geograficznych. Badając całą księgę badamy to, co niewielka liczba osób zrobiła w jednym regionie geograficznym w krótkim czasie – mówi Mullet.

Mullet bierze też udział w projekcie Fragmentarium prowadzonym na szwajcarskim Uniwersytecie we Fryburgu. Celem projektu jest stworzenie bazy danych fragmentów manuskryptów znajdujących się w różnych instytucjach. Mam nadzieję, że w tych fragmentach znajdziemy podpowiedzi, dzięki którym przetestujemy nasze teorie i będziemy mogli potwierdzić, że różne strony powstały w tym samym miejscu. Dla mnie to obecnie całkiem nowy projekt. Zainteresowały mnie pigmenty oraz wzorce pigmentacji – stwierdza uczona.