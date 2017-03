Fatalny stan zabezpieczeń menedżerów haseł

2 godz. temu | Bezpieczenstwo IT

Eksperci z niemieckiego Instytutu Fraunhofera przeanalizowali 9 najpopularniejszych menedżerów haseł dla Androida i odkryli luki bezpieczeństwa w każdym z nich. Niektóre z analizowanych programów przechowywały hasła w formie otwartego tekstu lub też zawierały w kodzie źródłowym klucze, pozwalające na odszyfrowanie haseł.

Badane programy to My Passwords, Informaticore Password Manager, LastPass, Keeper, F-Secure KEY, Dashlane, Hide Pictures Keep Safe Vault, Avast Passwords oraz 1Password.

W każdym z nich znaleziono co najmniej jedne błąd. Najbardziej chyba zaskakującym odkryciem, jest wspomniany już fakt przechowywania haseł w postaci otwartego tekstu czy obecność kluczy deszyfrujących w kodzie oprogramowania. Inne popularne błędy to umożliwienie dostępu do haseł za pomocą narzędzi informatyki śledczej. Okazało się też, że większość menedżerów haseł nie chroni przed atakiem na schowek. A to oznacza, że hasła nie są usuwane ze schowka po ich skopiowaniu przez użytkownika.

Badacze uznali swoje odkrycie za alarmujące i zauważają, że niektóre z tych menedżerów reklamowane są jako zapewniające bezpieczeństwo na poziomach wymaganych w bankowości czy wojskowości. To, jak się okazuje, nieprawdziwe stwierdzenia.

Eksperci z Fraunhofera poinformowali twórców programów o swoim odkryciu. Obecnie wszystkie znalezione podczas badań błędy zostały poprawione.