Miasta odnoszą olbrzymie korzyści z drzew

1 godz. temu | Ciekawostki

Wartość usług „świadczonych” przez drzewa w największych światowych metropoliach wynosi 500 milionów dolarów rocznie dla każdej z nich. Jak donosi międzynarodowy zespół naukowy na łamach Ecological Modeling, w 10 zbadanych wielkich metropoliach drzewa przynosiły korzyści wyceniane średnio na 35 USD rocznie na mieszkańca.

Naukowcy oceniali korzyści niesione przez drzewa, takie jak redukcja zanieczyszczeń, odbieranie wody deszczowej, redukcja potrzeb energetycznych związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem budynków oraz zmniejszenie ilości CO 2 . Drzewa mają bezpośredni i pośredni wpływ na koszty chłodzenia budynków oraz na problemy, jakie mają ludzie z powodu fal upałów. Do bezpośrednich korzyści można zaliczyć rzucanie cienia, dzięki którym chłodzony jest zacieniany obszar oraz odparowywanie wody deszczowej, co chłodzi powietrze w mieście, mówi główny autor badań doktor Theodore Endreny z College of Environmental Science and Forestry w Nowym Jorku. Uczony wraz ze swoją grupą badali wpływ drzew na Pekin, Buenos Aires, Pekin, Istambuł, Londyn, Los Angeles, Mexico City, Moskwę, Bombaj i Tokio.

Zwykle ludzie nie zwracają uwagi na korzyści, jakie przynoszą im drzewa. A usuwają one na przykład z powietrza zanieczyszczenia, które każdego roku zabijają olbrzymią liczbę osób i powodują liczne choroby układu oddechowego. W czasie lata zapewniają cień, chłodzą ulice i budynki, w zimie chronią budynki przez wiatrami. Te „usługi” przynoszą wymierne korzyści finansowe.

Co więcej, wielkie metropolie z łatwością mogą zwiększyć korzyści odnoszone z drzew. Wielkie miasta mogą osiągać średnio o 85% większe korzyści niż obecnie. Jeśli drzewa zostaną zasadzone wszędzie tam, gdzie obecnie jest to możliwe, to zmniejszą zanieczyszczenie wody i powietrza oraz zużycie energii przez budynki. Poprawią też jakość życia ludzi i zapewnią habitat dla różnych gatunków, mowi Endreny.