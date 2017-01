Potencjalny lek na alzheimera wyeliminuje konieczność plombowania?

Naukowcy z Królewskiego College'u Londyńskiego wykazali, że potencjalny lek na alzheimera można wykorzystać do stymulacji komórek macierzystych miazgi zęba i uzupełnienia dużych ubytków próchnicowych. W ten sposób można by zmniejszyć częstość stosowania różnego rodzaju sztucznych wypełnień (trzeba je co pewien czas wymieniać, w dodatku zawsze istnieje ryzyko infekcji).

Brytyjczycy dostarczali niskie dawki drobnocząsteczkowego leku (tideglusibu) za pomocą biodegradowalnych gąbeczek kolagenowych. Tideglusib jest antagonistą kinazy syntazy glikogenowej 3 (GSK3).

Okazało się, że z czasem gąbka się rozkładała i zastępowała ją nowa zębina. Gąbki kolagenowe są dostępne w handlu i mają wszelkie atesty, co może przyspieszyć zastosowanie nowej terapii w klinikach stomatologicznych (co istotne, także tideglusib przechodzi już testy kliniczne jako lek na chorobę Alzheimera i postępujące porażenie nadjądrowe).

Prostota naszego rozwiązania sprawia, że idealnie nadaje się ono do naturalnego leczenia dużych ubytków. Zapewnia zarówno ochronę miazgi, jak i regenerację zębiny - podkreśla prof. Paul Sharpe.