U mężczyzn migotanie przedsionków rozwija się wcześniej niż u kobiet

8 godz. temu | Medycyna

U mężczyzn migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) pojawia się średnio ok. 10 lat wcześniej niż u kobiet. Głównym czynnikiem ryzyka jest nadwaga.

Kluczowe jest, by zidentyfikować modyfikowalne czynniki ryzyka migotania przedsionków - podkreśla dr Christina Magnussen z Universitäres Herzzentrum (UHZ) w Hamburgu.

Naukowcy analizowali dane 79.793 osób w wieku 24-97 lat z 4 europejskich badań. Na początku ochotnicy nie mieli migotania przedsionków. Ich losy monitorowano średnio przez 12,6 roku (maksymalnie przez 28,2 roku). Zaburzenie rytmu serca zdiagnozowano u 4,4% kobiet i 6,4% mężczyzn.

Autorzy publikacji z pisma Circulation zauważyli, że odsetek rozpoznania migotania rósł, gdy mężczyźni przekraczali pięćdziesiątkę, a kobiety sześćdziesiątkę. Do wieku 90% AF rozwijało się u ok. 24% mężczyzn i kobiet. U panów początek migotania wiązał się z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego (CRP) we krwi. U mężczyzn wzrosty wskaźnika masy ciała (BMI) powodowały większą liczbę nowych przypadków AF niż u kobiet: 31% vs. 18%.

[...] Ponieważ zwiększona masa ciała okazuje się bardziej szkodliwa dla mężczyzn, kontrola wagi wydaje się zasadnicza zwłaszcza u panów z nadwagą i otyłością.

Naukowców zaskoczyło, że wyższy całkowity cholesterol, znany czynnik ryzyka choroby serca, zmniejszał ryzyko rozwoju migotania przedsionków, szczególnie u kobiet.

Ze względu na zastosowany schemat badanie nie daje wglądu w czynniki patofizjologiczne wywołujące międzypłciowe różnice w ryzyku migotania przedsionków. Magnussen i inni podkreślają, że na początku studium AF mogło być niedodiagnozowane, dlatego późniejsze statystyki nie do końca odzwierciedlają rzeczywiste trendy.

Jako że uczestnicy analizowanych badań pochodzili zarówno z północnej, jak i z południowej Europy, wyniki odnoszą się zapewne do pozostałych białych populacji. Ponieważ BMI okazał się tak silnym czynnikiem ryzyka, niewykluczone, że oddziałuje również na inne grupy etniczne.