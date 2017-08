We współpracy prozdrowotna siła

Żmudne badania pokazały, w jaki dokładnie sposób błonnik pokarmowy pozwala zachować zdrowie jelit.

Nasze badanie demonstruje, że jedną z najlepszych metod dbania o zdrowie jelit jest uwzględnianie w diecie ulubionego pokarmu bakterii mikrobiomu - błonnika - podkreśla prof. Andreas Bäumler z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis.

Autorzy artykułu z pisma Science wyjaśniają, że bakterie metabolizują niepodlegające trawieniu włókna do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które sygnalizują komórkom wyścielającym jelito grube, by zmaksymalizowały zużycie tlenu. W ten sposób dochodzi do zmniejszenia ilości tlenu dyfundującego do światła jelita.

Co ciekawe, dobre bakterie, które potrafią rozkładać włókna, nie przeżywają w środowisku bogatym w tlen, co oznacza, że mikrobiom i komórki jelit współpracują w ramach cyklu sprzyjającego zdrowiu - opowiada Mariana X. Byndloss.

Amerykanie ustalili, że regulatorami odpowiedzialnymi za podtrzymanie cyklu ochrony są receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów-g (ang. peroxisome proliferator receptor gamma, PPAR-g).

Gdy szwankuje szlak sygnalizacyjny gospodarza, prowadzi to do wzrostu poziomu tlenu w świetle jelita. Wyższa zawartość tlenu zwiększa zaś naszą podatność na tlenowe patogeny, np. należące do rodzaju Salmonella czy pałeczki okrężnicy (Escherichia coli).