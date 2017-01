Mikrobiom z koszem

Za pomocą rentgenografii strukturalnej zobrazowano 2-elementowy kompleks, który umożliwia wielu bakteriom mikrobiomu jelitowego wychwytywanie składników odżywczych. Wg naukowców z Uniwersytetu w Newcastle, przypomina on pedałowy kosz na śmieci.

Kompleks znajduje się w otoczce komórek i składa się z białka wiążącego substraty (ang. substrate binding protein, SusD) oraz białka transportowego tworzącego kanał (ang. channel-forming transport protein, SusC); z połączenia skrótów utworzono nazwę kompleksu SusCD.

Brytyjczycy jako pierwsi oczyścili i zobrazowali struktury atomowe kompleksu w 3D. Teraz już wiadomo, w jaki sposób składniki odżywcze dostają do komórek bakteryjnych. Autorzy artykułu z pisma Nature porównują SusCD do kosza na śmieci z pedałem, gdzie SusD tworzy klapę, a SusC wiadro. Po wychwyceniu substratu klapa się zamyka i cenny związek przesuwa się do kosza, dzięki któremu trafi do komórki.