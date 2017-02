Mikrobiom wpływa na rozwój nadciśnienia

Mikrobiom wpływa na rozwój nadciśnienia u szczurów. Wyniki badań ukazały się w piśmie Physiological Genomics.

Amerykańscy naukowcy testowali hipotezę, że wymieniając mikroflorę między dwoma szczepami zwierząt, można wywołać nadciśnienie u szczurów z prawidłowym ciśnieniem albo, dla odmiany, unormować ciśnienie u zwierząt z nadciśnieniem.

Zespół Jamesa W. Nelsona z Baylor College of Medicine badał 2 grupy szczurów: z nadciśnieniem i prawidłowym ciśnieniem. Pozyskano od nich część materiału biologicznego z jelita grubego, a następnie poddano 10-dniowej antybiotykoterapii. Po zakończeniu leczenia u miesięcznych gryzoni zastosowano przeszczep mikroflory kałowej (ang. fecal microbiota transplant, FMT). W ten sposób powstały 4 grupy zwierząt: 1) z pierwotnym nadciśnieniem i mikrobiomem zwierząt bez nadciśnienia, 2) z pierwotnym nadciśnieniem i mikrobiomem gryzoni z nadciśnieniem, 3) z prawidłowym niegdyś ciśnieniem i mikroflorą gryzoni z nadciśnieniem i wreszcie 4) bez nadciśnienia z bakteriami zwierząt bez nadciśnienia.

Ciśnienie mierzono szczurom raz w tygodniu. Gdy zwierzęta miały 11,5 tygodnia, pobrano kał do identyfikacji mikrobiomu (w tym celu sekwencjonowano regiony 16S rRNA).

Naukowcy stwierdzili, że w porównaniu do 4. grupy, w grupie 3. ciśnienie skurczowe było wyższe o 26 mmHg (182±8 vs 156±8 mmHg). Co ciekawe, choć ciśnienie skurczowe w grupie 1. wykazywało tendencję spadkową, różnica między grupami 1. i 2. nie była istotna statystycznie.

Amerykanie zaobserwowali, że u szczurów z prawidłowym wcześniej ciśnieniem, którym przeszczepiono bakterie zwierząt z nadciśnieniem, stosunek typów Firmicutes:Bacteroidetes był znacząco wyższy niż u szczurów bez nadciśnienia z FMT od zwierząt bez nadciśnienia (4. grupy).

Naukowcy postulują, by kontynuować badania roli mikrobiomu w rozwoju nadciśnienia u ludzi. Wspominają też o tym, że skoro dysbioza (zachwianie równowagi mikroflory jelitowej) bezpośrednio wpływa na ciśnienie skurczowe, to manipulacja mikrobiomem, np. suplementacja probiotykami, może stanowić obiecującą metodę terapii nadciśnienia.