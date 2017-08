Wspomagacz formy z jelit

Naukowcy zidentyfikowali w mikrobiomie najlepszych biegaczy i wioślarzy bakterie, które mogą korzystnie wpływać na ich osiągnięcia. Ich celem jest stworzenie probiotyków, które pomagałyby sportowcom, także amatorom, lepiej regenerować się po treningu czy skuteczniej przekształcać składniki odżywcze w energię.

Kiedy zaczynaliśmy o tym myśleć, pytano mnie, czy chcemy posłużyć się genomiką, by wskazać następnego Michaela Jordana. Odpowiedziałem, że lepszym pytaniem byłoby, czy chcemy wyekstrahować cechy biologiczne Jordana, by pomóc w stworzeniu kolejnego Jordana - opowiada dr Jonathan Scheiman z Harvardzkiej Szkoły Medycznej.

W pierwszym etapie badań tydzień przed i tydzień po biegu naukowcy zbierali próbki kału od 20 sportowców biorących udział w maratonie bostońskim w 2015 r. Badaliśmy sportowców w schemacie podłużnym, by uchwycić, jak zmieniał się mikrobiom między etapem działania a regeneracją.

Za pomocą obliczeniowych metod metagenomicznych zsekwencjonowano bakterie z próbek. Po porównaniu składu bakterii sprzed i po biegu okazało się, że nastąpił nagły spadek populacji 1 bakterii, która rozkłada kwas mlekowy. Podczas intensywnych ćwiczeń organizm produkuje go więcej niż zwykle, co niekiedy prowadzi do bólu mięśni. Ta bakteria może potencjalnie rozwiązać ten problem.

Zespół wyizolował ją z próbek kału i zaczął analizować jej właściwości. Już teraz wiadomo, że świetnie rozkłada kwas mlekowy w probówce i zachowuje żywotność po przejściu przez przewód pokarmowy myszy. Obecnie naukowcy dodają bakterię do paszy gryzoni, by sprawdzić jej wpływ na poziom kwasu mlekowego i zmęczenie.

W innej serii eksperymentów naukowcy porównują bakterie ultramaratończyków do mikroorganizmów występujących u wioślarzy trenujących do olimpiady. Okazało się, że tylko u tych pierwszych występuje bakteria pomagająca rozkładać węglowodany i błonnik. Sugeruje to, że różne sporty mogą sprzyjać niszowym mikrobiomom.

Scheiman ujawnia, że jesienią tego roku zespół chce uruchomić firmę Fitbiomics. Chciałbym myśleć, że rok po debiucie wprowadzimy do sprzedaży nowy probiotyk. Równolegle będziemy zwiększać próbę czołowych sportowców z licznych dyscyplin, by stworzyć bank [...] gatunków-kandydatów. Zasadniczo badamy biologię najsprawniejszych i najzdrowszych ludzi na Ziemi, by wyekstrahować od nich użyteczne informacje i pomóc im samym oraz innym osobom.

Akademicy zaprezentowali swoje wyniki na dorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego.