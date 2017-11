Brytyjska organizacja charytatywna zbuduje największy mobilny oddział chemioterapii na świecie

Brytyjska organizacja charytatywna Tenovus Cancer Care rozpoczyna budowę największego mobilnego oddziału chemioterapii na świecie. Na ten cel i pokrycie początkowych kosztów działania uzbierano na razie ok. 750 tys. funtów (docelowo ma to być 1 mln GBP).

W pojeździe ma być miejsce dla 7 pacjentów. Zgodnie z planem, podczas całego okresu użytkowania terapię przejdzie tu aż 125 tys. osób.

To 3. taka ciężarówka. Jest ona o 60% większa od pierwszego oddziału, który rozpoczął działanie 8 lat temu i kosztował 300 tys. GBP.

Dojeżdżając na leczenie, obecnie pacjenci onkologiczni w Walii muszą pokonać nawet 150 mil [ok. 241,4 km]. Każdy wyjazd do szpitala może kosztować blisko 70 funtów, a jeśli ktoś polega na transporcie publicznym, bywa, że podróż trwa wiele godzin. Nasz mobilny oddział [Mobile Support Unit] eliminuje dojazdy do szpitala i sprawia, że leczenie jest mniej stresujące i tańsze - podkreśla dyrektor wykonawczy Tenovus Claudia McVie.