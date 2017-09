Wystarczy 15 minut, by zmienić obraz idealnego ciała

Wystarczy 15 minut przyglądania się zdjęciom wychudzonych modelek, by zmieniło się nasze postrzeganie idealnego kobiecego ciała. Czworo brytyjskich badaczy opisuje wyniki swoich badań przeprowadzonych na ludziach, którzy wcześniej nie byli poddani ekspozycji na współczesne media.

Naukowcy wybrali się na nikaraguańskie Wybrzeże Moskitów, gdzie we wsiach nie ma prądu elektrycznego, więc mieszkańcy nie mają możliwości oglądania telewizji czy korzystania z komputerów. Uczeni poprosili 80 osób w różnym wieku i różnej płci, by na ekranie komputera złożyły z dostępnych fragmentów ciało idealnej kobiety. Następnie badani przez 15 minut oglądali katalogi z modą. Części z nich pokazano standardowe katalogi z wychudzonymi modelkami, a części katalogi z modelkami plus size. Następnie ponownie poproszono badanych o stworzenie ciała idealnej kobiety.

Okazało się, że ci, którzy oglądali standardowe katalogi stworzyli przy drugiej próbie kobietę, która była chudsza od ideału z pierwszej próby. Osoby oglądające katalogi z modelkami plus size tworzyli zaś grubsze ideały.

Zdaniem naukowców, wskazuje to, że wystarczy 15-minutowa ekspozycja na zdjęcia kobiecego ciała, by zmieniło się postrzeganie idealnej kobiecej budowy. Uczeni zauważają, że nie badali, jak długo ludzie znajdują się pod wpływem oglądanego obrazu, przypuszczają jednak, że tam, gdzie ekspozycja jest ciągła, gdzie w telewizji i na komputerach oglądamy wychudzone kobiety, obrazy takie mogą długotrwale wpływać na postrzeganie ciała.