Podczas TK mumii wykryto najstarsze znane przykłady raka piersi i szpiczaka mnogiego

Wykonawszy tomografię komputerową (TK) 2 mumii ze zlokalizowanej na zachodnim brzegu Nilu naprzeciw miasta Asuan nekropolii Qubbet el-Hawa, międzynarodowy zespół wykrył najstarsze jak dotąd przypadki szpiczaka mnogiego i raka piersi.

Naukowcy ustalili, że kobieta z rakiem piersi zmarła ok. 2000 r. p.n.e., zaś mężczyzna ze szpiczakiem ok. 1800 r. p.n.e. Oboje należeli do klasy rządzącej (rodów z Elefantyny).

W odróżnieniu od tradycyjnych metod, stosując tomografię, nie niszczy się zawojów mumii ani jej ubioru. Dzięki TK uzyskuje się też cenne informacje nt. metod balsamowania.

Skanowaniu poddano nie tylko mumie kobiety i mężczyzny, ale i ok. 9-letniego chłopca oraz nastoletniej dziewczyny z epoki późnej. Były one doskonale zachowane. Widać było nawet rysy twarzy zmarłych.

W przypadku znacznie starszych mumii chorych zachowały się tylko kości zawinięte w bandaże.

Uzyskane wyniki sugerują, że techniki balsamowania zmieniały się w czasie, a te opisane przez Herodota zaczęto stosować, przynajmniej w południowej części starożytnego Egiptu, dopiero w epoce późnej.

Ponieważ w mumiach z epoki późnej nie zidentyfikowano śladów choroby, wydaje się, że chłopiec i dziewczyna zmarli w wyniku ostrego zakażenia.

Badania obrazowe przeprowadzono w Szpitalu Uniwersyteckim w Asuanie.