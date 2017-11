Naukowiec pozywa amerykańską Akademię Nauk do sądu

5 godz. temu | Ciekawostki

Naukowy spór o przyszłość alternatywnej energetyki trafił do sądu. Mark Jacobson, ze Uniwersytetu Stanforda złożył pozew cywilny przeciwko amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk (NAS) oraz naukowcowi, który skrytykował jego pracę.

Jacobson domaga się 10 milionów dolarów odszkodowania, chce również by prestiżowe pismo PNAS (Proceeding of the National Academy of Sciences) wycofało artykuł opublikowany w nim przez matematyka Christopera Clacka w 2017 roku. Clack i NAS muszą do końca listopada ustosunkować się do zarzutów. Część ekspertów uważa, że przeniesienie sporu naukowego do sądu – co zdarza się niezwykle rzadko – zaszkodzi badaniom. Inny twierdzą jednak, że naukowcy powinni mieć możliwość obrony swojej pracy naukowej w każdy legalny sposób.

W grudniu 2015 roku Jacobson opublikował w PNAS szeroko cytowany artykuł, w którym stwierdzał, że już w roku 2050 kontynentalne Stany Zjednoczone mogłyby niemal 100% swojego zapotrzebowania energetycznego zaspokajać ze źródeł odnawialnych. Wówczas Clack i 10 innych specjalistów napisało artykuł, opublikowany w PNAS z czerwcu bieżącego roku, w którym zakwestionowali metodologię Jacobsona. Stwierdzali oni, między innymi, że Jacobson przeszacował ilość energii produkowanej z hydroelektrowni oraz możliwości USA w zakresie przechowywania energii ze źródeł odnawialnych.

W złożonym przez Jacobsona pozwie czytamy, że naukowiec – jeszcze przed publikacją artykułu Clacka – informował PNAS o 30 błędach i 5 fałszywych stwierdzeniach, które się w nim znajdują. Mimo to artykuł trafił do publikacji w niemal niezmienionej formie. Publikacja artykułu, jak stwierdza Jacobson, miała poważne konsekwencje dla jego reputacji i kariery. Jacobson i trójka współautorów stwierdza w liście, opublikowanym wraz z artykułem Clacka, że zawarta w artykule krytyka jest fałszywa, gdyż, na przykład, produkcja energii hydroelektrycznej została oszacowana na podstawie spodziewanego wzrostu liczby turbin, a nie jest – jak twierdzi Clack – „błędem w modelowaniu”.

Środowisko naukowe podzieliło się co do sposobu prowadzenia sporu. Niektórzy specjaliści uważają, że wniesienie sprawy do sądu zaszkodzi nauce. Inni jednak zauważają, że artykuł Clacka był napisany w sposób agresywny oraz osobisty i odbiegał od norm prowadzenia dialogu naukowego.