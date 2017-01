Niebieska kukurydza na zespół metaboliczny

6 godz. temu | Medycyna

Ekstrakt z niebieskiej odmiany kukurydzy poprawia wiele wskaźników w szczurzym modelu zespołu metabolicznego - donosi zespół dr Rosy Iseli Guzmán Gerónimo z Universidad Veracruzana.

Gryzoniom podawano 1) standardową dietę i 30% sacharozę w wodzie pitnej, 2) 30% sacharozę w wodzie pitnej i wyciąg z niebieskiej kukurydzy, 3) wysokocholesterolową dietę i 30% sacharozę w wodzie pitnej lub 4) wysokocholesterolową dietę, 30% sacharozę w wodzie pitnej oraz wyciąg z niebieskiej kukurydzy. Grupa kontrolna dostawała standardową dietę i wodę bez sacharozy. W wyniku podawania ekstraktu obserwowano spadek ciśnienia skurczowego, wzrost poziomu dobrego cholesterolu HLD i lepszy profil lipidowy (niższe stężenie trójglicerydów i cholesterolu ogółem).

Naukowcy, których artykuł ukazał się w Journal of Medicinal Food, podkreślają, że niebieska i fioletowa kukurydza zawdzięczają swoje barwy antocyjaninom (podczas studium analizowano zawartość polifenoli, monomerycznych antocyjanin oraz aktywność antyoksydacyjną niebieskiej kukurydzy; jej próbkę pozyskano z meksykańskiego Instituto Politécnico Nacional).

Do analiz ziarno zmielono i wyekstrahowano za pomocą zakwaszonego etanolu. Do badań in vivo alkohol odparowano w warunkach obniżonego ciśnienia w stosunkowo niskiej temperaturze (poniżej 30 stopni Celsjusza).