Milionom grozi niedożywienie z powodu globalnego ocieplenia

Wzrost poziomu dwutlenku węgla w atmosferze spowoduje, że kolejnych 150 milionów osób będzie narażonych na niedobory białka, czytamy na łamach Environmental Research Letters. Im więcej atmosferycznego CO 2 tym mniejsza ilość białka i substancji odżywczych w ryżu czy pszenicy. Naukowcy wciąż nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, ale zjawisko to będzie miało opłakane konsekwencje dla milionów ludzi na całym świecie.

Badacze z Uniwersytetu Harvarda przeprowadzili pierwszą globalną analizę związku pomiędzy globalnym ociepleniem a ryzykiem niedoboru białka. Oparli się przy tym na eksperymentach, podczas których rośliny poddawano oddziaływaniu różnych stężeń CO 2 w atmosferze. Tak uzyskane dane powiązali z danymi ONZ na temat odżywiania się ludzi. Uczeni skupili się na tych populacjach znajdujących się blisko granicy niedoborów. Do sprawdzenia przyjęto hipotezę, że większe stężenie CO 2 w atmosferze zwiększy ilość skrobi w roślinach uprawnych, zmniejszając jednocześnie ilość białka i innych składników odżywczych, co negatywnie odbije się na wspomnianych powyżej populacjach.

Naukowcy wyliczyli, że do roku 2050 rosnąca koncentracja CO 2 spowoduje, że ilość białka w jęczmieniu spadnie o 14,6%, w ryżu o 7,6%, w pszenicy o 7,8% a w ziemniakach o 6,4%. Jeśli ilość dwutlenku węgla będzie zwiększała się tak, jak się przewiduje, to do roku 2050 ludność 18 krajów utraci ponad 5% codziennie spożywanych protein, czytamy w raporcie. Białko roślinne jest głównym źródłem białka dla 76% mieszkańców Ziemi. Szczególnie ważne jest ono w uboższych regionach. Największe problemy czekają Afrykę Subsaharyjską, gdzie już występują niedobory białka, oraz Azję Południową, gdzie znaczna część diety opiera się na ryżu i pszenicy. W samych tylko Indiach ilość białka w przeciętnej diecie może zmniejszyć się o 5,3%, a to oznacza, że 53 milionom osób będą groziły niedobory. Z nimi zaś wiążą się liczne problemy zdrowotne i ryzyko przedwczesnej śmierci.