Gładkie pionowe powierzchnie są niewidoczne dla nietoperzy

Współczesne budynki z dużymi szklanymi powierzchniami stanowią zagrożenie dla nietoperzy.

Choć nietoperze potrafią latać z dużymi prędkościami, omijając przy okazji naturalne przeszkody w postaci np. drzew, najnowsze badania pokazują, że gładkie pionowe powierzchnie, w tym okna, stanowią dla nich martwy punkt. To wyjaśnia, czemu w pobliżu budynków znajduje się często ranne lub martwe ssaki.

Żerując, orientując się w przestrzeni i nawigując, nietoperze polegają głównie na echolokacji. My odkryliśmy jednak, że zapewne przez ich właściwości akustyczne, latające ssaki mogą mylić gładkie pionowe powierzchnie z wolną drogą, co prowadzi do powtarzających się kolizji - opowiada dr Stefan Greif z Instytutu Ornitologii Maxa Plancka.

Naukowcy podkreślają, że gładkie pionowe powierzchnie są rzadkie w naturalnym habitacie nietoperzy. Ssaki napotykają jednak gładkie poziome powierzchnie w postaci wody.

By dokładniej zbadać tę kwestię, Niemcy analizowali lot nocków dużych (Myotis myotis) w ciemnych tunelach aerodynamicznych o prostokątnym przekroju. Naukowcy umieszczali w rogu metalową płytę; czasem poziomo, a czasem pionowo. Okazało się, że w grupie 21 nocków aż 19 co najmniej raz zderzyło się z płytą ustawioną w pionie (średnio nietoperze miały kolizje przy 23% przelotów). Do zderzenia nie doszło ani razu przy płycie ustawionej poziomo.

Autorzy publikacji z pisma Science zauważyli, że gdy nocki zderzały się z pionową płytą, generowały mniej zawołań, spędzały mniej czasu naprzeciw niej, przybliżały się pod ostrzejszym kątem i latały szybciej w porównaniu do nietoperzy, które unikały kolizji.

Biolodzy wspominają o podobnych obserwacjach w odniesieniu do dzikich przedstawicieli 3 gatunków nietoperzy.

Specjaliści nawołują, by unikać stosowania gładkich pionowych powierzchni w okolicach, gdzie nietoperze migrują, żerują lub wychowują młode. Tylko jeśli zidentyfikujemy i ocenimy prawdziwy zakres zderzeń z lustrami akustycznymi, będziemy mogli wyeliminować lub ograniczyć ich szkodliwy wpływ na populacje nietoperzy.