Obunogi rozdrabniają reklamówki na miliony części

Pojedyncza torba plastikowa może zostać rozdrobniona przez organizmy morskie na ok. 1,75 mln mikroskopijnych kawałków.

Naukowcy z Uniwersytetu w Plymouth analizowali tempo, w jakim torby były rozkładane przez obunogi Orchestia gammarellus, które zamieszkują rejony przybrzeżne północnej i zachodniej Europy.

Brytyjczycy odkryli, że obunogi naprawdę drą materiał (to 1. przykład, kiedy udało się uzyskać dowód, że organizmy morskie przyczyniają się do rozprzestrzeniania mikroplastiku w środowisku).

Autorami badania są studentki Daniella Hodgson i Amanda Bréchon oraz prof. Richard Thompson.

Zespół oceniał, czy różne rodzaje tworzyw i obecność biofilmu wpływają na tempo, w jakim organizmy morskie rozkładają plastik. Za pomocą monitoringu w laboratorium i w morzu biolodzy wykazali, że O. gammarellus drą i rozciągają reklamówki, a mikroplastik jest później wykrywany w ich odchodach.

Rodzaj plastiku (konwencjonalny, degradowalny czy biodegradowalny) nie miał wpływu na ten proces, ale obecność biofilmu sprawiała, że rozdrabnianie odbywało się ok. 4-krotnie szybciej.

Każdego roku wytwarza się ok. 120 mln ton plastikowych produktów jednorazowego użytku, np. toreb. [Należy pamiętać, że] to jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Już same jednorazówki stwarzają zagrożenie dla zwierząt, a nasze badanie wykazało, że istnieją gatunki, które mogą się przyczyniać do rozprzestrzeniania mikroplastików [...].

Wcześniejsze badanie naukowców z Uniwersytetu w Plymouth wykazało, że z fragmentami plastiku zetknęło się ponad 700 gatunków organizmów morskich.