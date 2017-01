Restrykcyjne przestrzeganie ograniczeń prędkości jest niebezpieczne

Wymuszanie na kierowcach ścisłego przestrzegania ograniczeń prędkości może spowodować, że drogi staną się mniej bezpieczne. Kierowcy skupiają się bowiem na przestrzeganiu ograniczeń i nie zauważają tego, co dzieje się na drodze. Takie wnioski płyną z eksperymentu przeprowadzonego przez doktor Vanessę Bowden z Uniwersytetu Zachodniej Australii (UWA).

W badaniach wzięli udział młodzi kierowcy. Przed rozpoczęciem podzielono ich na trzy grupy, którym powiedziano, że zostaną ukarani grzywną, gdy przekroczą dopuszczalną prędkość o 1, 6 i 11 kilometrów na godzinę. Limit prędkości wyznaczono na 50 km/h.

Badanych posadzono następnie przed kierownicą symulatora i badano ich czas reakcji. Zadaniem kierowców było odpowiednie pilnowanie prędkości oraz reagowanie na kropki pojawiające się na ekranie. Uczeni stwierdzili, że grupa, która miała być karana za przekroczenie prędkości o 1 km/h miała czas reakcji wolniejszy o 10-20 milisekund od grupy karanej za przekroczenie prędkości o 6 km/h. Ponadto osoby z grupy 1 km/h nie zauważyły średnio 14% kropek, a osoby z grupy 6 km/h - 12%. Pominęli o 2 punkty procentowe więcej. W warunkach drogowych to naprawdę duża różnica - mówi Bowden. Stwierdziliśmy, że konieczność monitorowania prędkości spowodowała takie zużycie zasobów wizualnych i mentalnych, że odbyło się to kosztem bezpiecznej jazdy - dodaje uczona.

Grupa, która była karana za przekroczenie prędkości o 11 km/h nie zauważyła 10% kropek, a jej czas reakcji był taki, jak grupy 6 km/h.

Zwykle policja toleruje niewielkie przekroczenie prędkości, a australijskie badania dowodzą, że jest to właściwa taktyka. Trudno powiedzieć, w którym momencie należy za to karać - stwierdza Bowden. W przyszłym roku chce ona powtórzyć swoje badania, dodając do sytuacji na drodze pieszych, rowerzystów i konieczność hamowania. Chcemy sprawdzić, czy konieczność skupiania uwagi na przetrzeganiu ograniczenia prędkości przełoży się na liczbę wypadków.