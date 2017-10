Fatalny stan uzębienia trzymanych w niewoli orek

Międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził zakrojone na szeroką skalę badania stanu uzębienia trzymanych w niewoli orek. Okazało się, że zęby znajdują się w naprawdę kiepskim stanie, co rodzi obawy o zdrowie ogólne i dobrostan zwierząt.

Akademicy badali 29 orek należących do jednej firmy działającej w USA i Hiszpanii. Pracami ekipy kierował prof. John Jett ze Stetson University. Wyniki ukazały się w piśmie Archives of Oral Biology.

Wszystkie walenie miały w jakimś stopniu uszkodzone zęby. Odkryliśmy, że u ponad 65% występowało umiarkowane-skrajne zużycie żuchwy, będące głównie skutkiem gryzienia betonu i stalowych powierzchni zbiorników.

Ponad 61% orek miało borowane zęby (wykonywano im zmodyfikowaną pulpotomię, czyli po wywierceniu otworu usuwano miazgę). Współautorka badania, dr Carolina Loch z Uniwersytetu Otago, wyjaśnia, że u waleni wywierconego otworu się nie wypełnia, dlatego by zapobiec infekcji wywołanej przez psujące się resztki pokarmu i bakterie, trzeba codzienne płukać otwór.

Gdy ząb zetrze się tak bardzo, że zaczyna się odsłaniać miazga, pojawia się ryzyko zakażenia. [Dlatego] opiekunowie wiercą otwory.

Lekarz Jeff Ventre, ekstrener orek, opowiada, że w swojej byłej pracy wiercił w zębach waleni. Uszkodzenie zębów to najtragiczniejsza konsekwencja niewoli. Prowadzi nie tylko do zgonów, ale i do przewlekłej antybiotykoterapii, która upośledza układ odpornościowy [...].

Loch dodaje, że rozwiercony ząb jest osłabiony, więc jeśli zdarzy się jakikolwiek inny uraz, pęka. Udokumentowaliśmy, że ponad 60% dwójek i trójek żuchwy nosiło ślady złamania. Najpewniej doszło do tego przez wiercenie.

Jordan Waltz zaznacza, że uszkodzenia zębów tych zwierząt są tak poważne, że większość osobników można zidentyfikować wyłącznie na podstawie uzębienia [...].

Ventre wyjaśnia, że konieczność codziennego irygowania sprawia, że orki te nie nadają się do wypuszczenia na wolność.

Dr Ingrid Visser, która od lat bada dzikie orki i walczy o zaprzestanie hodowli, podkreśla, że wreszcie udało się uzyskać twarde dowody w postaci statystyk stomatologicznych. Pokazują one, jak bardzo niewola szkodzi zdrowiu i dobrostanowi tych zwierząt. Biorąc pod uwagę, jak duże są korzenie zębów orek i fakt, że układ nerwowy tych waleni bardzo przypomina nasz własny, takie urazy muszą być skrajnie bolesne.

Loch dodaje, że ludzcy stomatolodzy od dawna powtarzają, że stan zębów jest miarą ogólnego stanu zdrowia i wg niej, to samo można powiedzieć w odniesieniu do orek.

Podsumowując, Jett ujawnia, że uszkodzenia zębów pojawiają się na bardzo wczesnym etapie życia orek trzymanych w niewoli.

Podczas badań zespół posługiwał się zdjęciami w wysokiej rozdzielczości. Poszczególne zęby oceniano pod kątem zniszczenia korony, zniszczenia nad i pod linią dziąseł oraz obecności pęknięć i wydrążonych otworów. Odnotowywano także ich brak. U 45% orek występowało umiarkowane starcie koron żuchwy. U kolejnych 24% waleni uszkodzenia były poważne-skrajne. U ponad 61% przeprowadzono zmodyfikowaną pulpotomię miazgi dwójek i trójek żuchwy, a u 47% pulpotomię czwórek.