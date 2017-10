W odpowiedzi na dźwięki o niskiej częstotliwości ostrygi błyskawicznie zamykają muszle

W reakcji na dźwięki o niskiej częstotliwości, które są typowe dla morskiego zanieczyszczenia hałasem, ostryżyce japońskie (zwane też ostrygami wielkimi) błyskawicznie zamykają muszle.

Choć zanieczyszczenie mórz hałasem stanowi poważny problem, dotąd zgromadzono niewiele informacji nt. jego wpływu na bezkręgowce. Nie wiadomo np., czy postrzegają one dźwięki i czy hałas może wpływać na to, co normalnie słyszą.

Jean-Charles Massabuau z Uniwersytetu Bordeaux prowadził eksperymenty laboratoryjne na 32 małżach. Ostrygom odtwarzano za pomocą głośnika dźwięki z pewnego zakresu częstotliwości. Sprawdzano, ile ostryżyc i jak szybko zamknie muszle. Ułożenie połówek muszli stanowi wskaźnik dobrostanu u ostryg; są one szeroko otwarte, gdy zwierzę się osiedli, ale szybko się zamykają w reakcji na zagrożenia i stres.

Autorzy publikacji z pisma PLoS ONE zauważyli, że jeśli energia akustyczna była wystarczająco duża, przy częstotliwościach 10-1000 Hz ostryżyce szybko zamykały muszle. Maksymalną wrażliwość odnotowano przy 10-200 Hz, a więc przy niskich częstotliwościach.

Naukowcy wyjaśniają, że w zakresie wrażliwości ostryg mieszczą się dźwięki i wibracje rozbijających się fal oraz prądów. Zespół uważa, że małże mogą słyszeć fale pływowe, dzięki czemu reagują na zmiany związane ze wzrostem poziomu wody.

Większość zanieczyszczenia hałasem powodują statki towarowe, a gros wydawanych przez nie dźwięków mieści się w niskich częstotliwościach. Inne źródła morskiego zanieczyszczenia hałasem także generują dźwięki o niskiej częstotliwości (akademicy wymieniają tu eksplozje, badania sejsmiczne, turbiny wiatrowe czy roboty palowe wykonywane za pomocą kafarów). Dla odmiany niewielkie łodzie rekreacyjne czy rowery wodne emitują zbyt wysokie dźwięki, by ostrygi mogły je postrzegać.