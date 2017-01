Otyli nie chcą się ruszać?

Otyłe myszy mogą się poruszać, ale tego nie robią. Alexxai Kravitz z amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH), który prowadził badania na tych zwierzętach stwierdził, że nie tyle zwiększona waga upośledza naszą zdolność do poruszania się, ale zachodzące po przytyciu zmiany w mózgu powodują, że nie chcemy się ruszać.

Otyłe myszy mogą świetnie się poruszać - stwierdził Kravitz, komentując wyniki swoich badań, które zostały opublikowane w piśmie Cell Metabolism. One po prostu tego nie robią - dodaje uczony.

Kravitz i jego zespół zauważyli, że u myszy będącej na diecie wysokotłuszczowej dochodzi do spadku poziomu związanego z ruchem receptora dopaminowego DR2. Wówczas myszy poruszają się wolniej i mniej. Gdy jednak naukowcy przywrócili normalny poziom DR2, myszy zaczęły poruszać się więcej, mimo że ich waga nie uległa zmianie. Obserwacje potwierdzono na szczupłych myszach, u których obniżono poziom DR2. Poruszały się one równie mało co ich otyli koledzy.

Kravitz uważa, że za 20-30 lat terapię ze zwiększaniem aktywności DR2 można będzie stosować u ludzi. Może być ona bardzo pomocna, skoro eksperymenty na myszach wykazały, że możliwość poruszania się i wykonywania ćwiczeń fizycznych nie jest związana z samym zwiększeniem wagi.

Warto też zwrócić uwagę, że myszy, na których eksperymentowano były karmione dietą z wysoką zawartością tłuszczu. Niewykluczone zatem, że to nie samo przybranie na wadze ale tłuszcz w diecie upośledzały DR2.

Wyniki badań nie są jednak łatwe w interpretacji. Oni karmili myszy dietą wysokotłuszczową, to upośledziło receptor i zmniejszyło aktywność. Dieta wysokotłuszczowa to dobry sposób na wywołanie otyłości, jednak nie jest ona tym samym, co otyłość - mówi Vicki Vieira-Potter, fizjolog z University of Missouri. Uczona zauważa, że do dużego przyrostu wagi u myszy doszło już po tym, jak przestały się ruszać, co wskazuje, że ruch ma znaczenie dla wagi. Mimo tej krytyki uczona zauważa, że Kravitz i jego zespół dowiedli bardzo ważnej rzeczy, mianowicie, iż dieta wysokotłuszczowa wpływa też na mózg, upośledza szlak sygnałowy dopaminy, a to oznacza, że może wpływać na zachowanie.