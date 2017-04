Dom spokojnej starości dla pand

Chińczycy przygotowali pierwszy na świecie dom spokojnej starości dla pand wielkich. Poza specjalnym urządzeniem wybiegu pomyślano też o odpowiedniej dla seniorów diecie.

W niewoli pandy żyją dłużej niż kiedykolwiek dotąd. Z wiekiem rosną zaś ich potrzeby fizyczne i emocjonalne. Pojawiają się też problemy ze zdrowiem: wzrokiem, zębami czy trawieniem. Ponieważ ze względu na zaawansowany wiek zwierzęta mogłyby nie przeżyć ewentualnej operacji, Chińczycy stawiają na zapobieganie chorobom i dbają o zdrowie "misiów" za pomocą płynnej diety, składników odżywczych i leków.

Opieka nad starszymi padami wymaga, oczywiście, więcej energii - przyznaje Xu Yalin z Chińskiego Centrum Ochrony i Badań nad Pandą Wielką w mieście Dujiangyan w Syczuanie. Każdego dnia wchodzimy z nimi w bliski kontakt i oceniamy ich stan psychiczny. Badamy także odchody [...]. Bardziej martwimy się o stare niż o młodociane osobniki.

Panda jest uznawana za starą po ukończeniu 20 lat. W bazie w Dujiangyan cezurę 20 lat przekroczyło aż 8 niedźwiedzi.

W Dujiangyan mieszka ok. 30 niedźwiedzi, a Yalin zajmuje się trzema z nich. Wszystkie są już po dwudziestce. Zaczęły się u nich rozwijać problemy ze wzrokiem i trawienne. Zęby starły się po latach przeżuwania bambusa. Osobniki, które nie radzą już sobie z pędami, pochłaniają delikatniejsze liście. Jedna z podopiecznych Xu, 24-letnia Qiao Yuan, dostaje coś w rodzaju gładkiej kukurydzianej owsianki (młodsze pandy zajadają się przygotowywanym na parze chlebkiem wotou z ziaren kukurydzy i sorgo).

Inna uratowana panda (samiec) nie je bambusów z powodu złego stanu uzębienia, dlatego każdego dnia kroimy dla niej liście bambusa i mieszamy je z kawałkami chleba wotou, marchewką i jabłkiem. To coś w rodzaju bambusowej sałatki.

Odwiedzając co rano Qiao Yuan i karmiąc ją owocowo-warzywnymi przekąskami, Xu wykonuje parę ćwiczeń, by ocenić wzrok i uzębienie niedźwiedzicy. Panda musi też wstawać, by porozciągać trochę łapy. Xu podkreśla, że opieka nad starymi pandami w dużym stopniu przypomina opiekę na ludzkimi seniorami.