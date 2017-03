Czemu pandy są czarno-białe? Biolodzy już wiedzą!

Czarno-białe umaszczenie pandy wielkiej służy do kamuflażu i komunikacji. Choć wydaje się, że to truizm, dojście do takiego wniosku kosztowało naukowców wiele wysiłku. Niektórzy porównywali go nawet do prac Herkulesa.

Ustalenie, czemu panda wielka jest tak charakterystycznie umaszczona [inne ssaki są brązowe lub szare, by wtopić się w tło], od dawna stanowiło dla biologów problem. Trudno było sobie z nim poradzić, bo właściwie żaden ssak tak nie wygląda, nie dało się więc działać na zasadzie tworzenia analogii. Przełomem było potraktowanie każdej części ciała jako niezależnego obszaru - podkreśla prof. Tim Caro z Uniwersytetu Kalifornijskiego. W ten sposób, posługując się porównawczym podejściem filogenetycznym, można było wyznaczyć związki między różnymi rejonami futra i zmiennymi socjoekologicznymi u 195 gatunków mięsożerców i 39 podgatunków niedźwiedzia.

Analizy koloru futra i tła środowiska zasugerowały, że biały pysk, kark, grzbiet, boki, brzuch i kuper pomagają ukryć się na śniegu, zaś czarne przednie i tylne łapy w cieniu.

Amerykanie uważają, że czarno-białe ubarwienie pandy to pokłosie diety o słabej jakości i niemożności trawienia większego wachlarza roślin. Oznacza to, że pandy nie mogą zgromadzić wystarczającej ilości tłuszczu, by hibernować. Są przez to aktywne przez cały rok, pokonują duże dystanse i wiele różnych habitatów: od zaśnieżonych gór po lasy tropikalne.

Autorzy publikacji z pisma Behavioral Ecology ujawniają, że czarne plamy na pysku służą do komunikacji. Ciemne uszy mają sugerować zaciekłość i odstraszać drapieżniki. Łaty wokół oczu ułatwiają zaś wzajemne rozpoznawanie się lub sygnalizują agresję w stosunku do konkurentów.

Nie znaleziono przekonujących wskazówek, by barwa futra wiązała się z regulacją temperatury, rozmywaniem zarysu sylwetki czy ograniczaniem rażenia przez światło.