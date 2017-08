Tysiącletni petroglif przedstawia całkowite zaćmienie Słońca?

Pochodzący sprzed 1000 lat petroglif z Kanionu Chaco może przedstawiać całkowite zaćmienie Słońca. Taką hipotezę wysunął emerytowany profesor University of Colorado w Boulder, J. McKim Malville.

Zdaniem uczonego odkryty w 1992 roku petroglif przedstawia koronę Słońca. Widoczne są też jej nieregularności, flary i inne czynniki wpływające na to, że jest ona nierówna. Zdaniem uczonego rysunek przedstawia zaćmienie, do którego doszło 11 lipca 1097 roku.

Dla mnie wygląda to jak koło z zakrzywionymi strukturami. Jeśli obejrzymy wykonany przez niemieckiego astronoma w 1860 roku rysunek zaćmienia do którego doszło podczas dużej aktywności Słońca, zauważymy, że jest on podobny do petroglifu z Chaco, stwierdza Malville. Jego zdaniem na rysunku może być nawet przedstawiony koronalny wyrzut masy, do którego doszło w czasie zaćmienia.

To jest do sprawdzenia. Okazuje sie, że w tym czasie Słońce było bardzo aktywne, z aktywną koroną i koronalnymi wyrzutami masy, stwierdza Malville. Wraz z profesorem Jose Vaquero z Uniwersytetu Extremadury wykorzystał on różne źródła do oceny aktywności słonecznej w 1097 roku. Naukowcy wzięli pod uwagę m.in. dane z pierścieni drzew, które zawierają izotop węgla-14, dokonywane przez chińskich astronomów obserwacje plam słonecznych, o których informacje sięgają 1000 lat, sprawdzili też historyczne doniesienia z terenu Europy na temat liczby nocy z zorzami.

Petroglif znajduje się na wolno stojącej skale znanej jako Piedra del Sol. Na jej wschodniej ścinie widać spiralę, która wyznacza wschód słońca na 15-17 dni przed czerwcowym przesileniem. W czasie przesilanie ceń rzucany przez skałę przechodzi przez centrum spirali. Niewykluczone, jak twierdzi Malville, że lud Chaco wykorzystywał Piedra del Sol do wyznaczania przesilenia i związanych z nim obrzędów. Na tej samej ścianie co spirala znajduje się też zagłębienie, w które prawdopodobnie wkładano ofiary, na przykład ziarno.

Profesor Malville spekuluje, że lud Chaco mógł zbierać się wokół Piedra del Sol i obserwować Słońce. Podczas jednego z takich zgromadzeń mogło dojść do zaćmienia. Zdaniem uczonego również inne przykłady sztuki naskalnej z Kanionu Chaco są związane z wydarzeniami astronomicznymi. O jednym z petroglifów sądzi się, że przedstawia supernową z 1054 roku, która była tak jasna, że przez wiele tygodni była widoczna również za dnia. Inny rysunek może przedstawiać kometę. W 1066 roku w regionie tym można było obserwować kometę Halleya.