Nowy podgatunek czeka na ofiary w unikatowej pozycji

3 godz. temu | Nauki przyrodnicze

Polując z zasadzki, nowo zidentyfikowany podgatunek pęza dwubarwnego (Hydrophis platurus xanthos) przyjmuje nietypową pozycję. Populacja węży z Golfo Dulce, niewielkiej zatoki Oceanu Spokojnego u południowych wybrzeży Kostaryki, oportunistycznie żeruje na drobnych rybach. Poskręcane sinusoidalnie węże unoszą się na wodzie, zwisając głową w dół z otwartym pyskiem.

Autorami artykułu z pisma ZooKeys są Brooke Bessesen z Phoenix Zoo oraz dr Gary Galbreath z Northwestern University i Muzeum Historii Naturalnej w Chicago.

W porównaniu do pęza dwubarwnego, H. platurus xanthos żyje w znacznie bardziej nieprzyjaznym środowisku. Wody zatoki są cieplejsze, często turbulentne, a poziom rozpuszczonego tlenu spada okresowo do skrajnie niskiego poziomu. Terytoria H. platurus xanthos i H. platurus dzieli ok. 22 km.

Chcąc nie chcąc, H. platurus xanthos wyewoluował do polowania nocą, a jaśniejsze (żółte) ubarwienie pomaga w termoregulacji (ponieważ w 1971 r. naukowcy wykazali, że górna letalna temperatura dla pęza wynosi 33°C, a temperatura powierzchni wody w Golfo Dulce może sięgać nawet 32,5°C, wydaje się, że jaśniejsze ubarwienie nowego podgatunku pozwala sobie radzić z takimi warunkami).

Duet biologów opisał nowy podgatunek z wewnętrznego basenu Golfo Dulce, bazując na danych zebranych w latach 2010-17 dla 154 okazów (123 żyjących na wolności i 31 muzealnych). H. platurus xanthos jest mniejszy od H. platurus i niemal całkowicie żółty.

Amerykanie podkreślają, że biorąc pod uwagę, iloma cechami różnią się pęz dwubarwny i H. platurus xanthos, może się okazać, że de facto mamy do czynienia z dwoma gatunkami.

Bessesen i Galbreath apelują, by podjąć kroki w kierunku ochrony nowego podgatunku. Zasięg jego występowania to zaledwie 320 km2, w dodatku znajduje się na niechronionym obecnie obszarze. Wężowi może grozić wyginięcie, zwłaszcza że piękna żółta barwa wabi odławiaczy. Poza tym H. platurus xanthos już teraz żyje w górnych rejestrach tolerancji temperaturowej, przez co jest szczególnie podatny na ocieplenie klimatu.