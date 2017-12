Ziarenko piasku to bakteryjne megapolis

Na pojedynczych ziarenkach piasku żyje od 10.000 do 100.000 mikroorganizmów.

O tym, że piasek jest gęsto zasiedlonym i aktywnym habitatem, wiadomo już od dawana. Teraz jednak David Probandt z Instytutu Mikrobiologii Morskiej Maxa Plancka w Bremen opisał mikrospołeczność pojedynczego ziarenka, stosując współczesne metody molekularne. Jego zespół pobrał próbki z Morza Północnego w okolicy wyspy Helgoland.

Jak wyjaśniają Niemcy, bakterie nie kolonizują ziaren piasku jednolicie. O ile na odsłoniętych obszarach prawie nic nie ma, o tyle wszelkie szczeliny i zagłębienia tętnią bakteryjnym życiem. Bakterie są tam dobrze chronione. Kiedy woda przepływa wokół ziaren piasku, wprawiając je w ruch, mikroorganizmy siedzą sobie spokojnie w zagłębieniach. Szczeliny stanowią też świetne schronienie przed drapieżnikami, które przeczesują powierzchnię w poszukiwaniu pokarmu - opowiada Probandt.

Autorzy publikacji z The ISME Journal zaznaczają, że imponująca jest nie tylko liczebność, ale i różnorodność bakterii. Na każdym z indywidualnych ziaren odkrywaliśmy tysiące gatunków bakterii.

Niektóre gatunki i grupy bakterii występowały na wszystkich badanych ziarnach, inne wykrywano tylko od czasu do czasu. Ponad połowa bakterii była taka sama. Zakładamy, że ta wspólna społeczność spełnia podobną funkcję.

Probandt i inni dodają, że bakterie z piasku odgrywają ważną rolę w morskim ekosystemie i globalnych cyklach materii. Ponieważ bakterie przetwarzają np. związki węgla i azotu z wody morskiej i wpływającej do morza wody rzecznej, piasek działa jak ogromny filtr oczyszczający. Większość tego, co dociera do dna, już z niego nie wypływa.