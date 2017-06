Epidemia otyłości wśród psów i kotów

7 godz. temu | Nauki przyrodnicze

Epidemia otyłości dotyka nie tylko ludzi, ale i zwierzęta domowe. Naukowcy z USA przyjrzeli się w ubiegłym roku 2,5 milionom amerykańskich psów oraz 500 000 kotów i stwierdzili, że 33% zwierząt ma nadwagę lub jest otyłych. Swoje dane porównali z informacjami z poprzedniej dekady i na tej podstawie obliczyli, że odsetek otyłych kotów zwiększył się o 169%, a w przypadku psów zanotowano wzrost o 158%. Użyte do badań dane pochodzą z firmy Banfield, która posiada sieć klinik weterynaryjnych w 42 stanach. U zwierząt stwierdzano nadwagę, gdy ich żebra nie były łatwo widoczne lub łatwe do wyczucia i gdy talia była słabo widoczna. Otyłość stwierdzano, gdy nie można było wyczuć żeber i gdy zwierzęta nie posiadały wcięcia w talii.

Rosnąca otyłość wśród domowych pupili wskazuje, że dotrzymują one kroku swoim ludzkim towarzyszom. Z danych CDC (Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom) wynika, że około 37% dorosłych Amerykanów jest otyłych. W skali całego świata nadwagę ma 2,2 miliarda osób (niemal 30%), a 10% światowej populacji to ludzie otyli.

Podobnie jak wśród ludzi, także u zwierząt otyłość wiąże się z całą gamą chronicznych chorób. I podobnie jak u ludzi przyczynami nadwagi i otyłości są spożywanie zbyt dużej ilości kalorii oraz brak ruchu. Z otyłością wiąże się np. artretyzm, który powoduje, że poruszanie staje się bolesne, przez co zwierzęta i ludzie unikają ruchu, a to przyczynia się do zwiększenia wagi.

Niestety, wielu właścicieli zwierząt nie widzi, że robią swoim pupilom krzywdę. Nadwaga i otyłość są już tak wśród zwierząt rozpowszechnione, że wielu właścicieli uznaje wygląd swojego psa czy kota za normalny. Rasy psów, które najczęściej trapi problem otyłości to labrador retriver, cocker spaniel i cairn terrier. Wśród kotów największy odsetek zwierząt otyłych znajdziemy wśród ras manx i mainkun.

Co interesujące, naukowcy zauważyli pewną geograficzną różnicę pomiędzy otyłością ludzi a zwierząt. Otóż w stanach o najwyższym odsetku otyłych ludzi – Luizjanie, Alabamie i Mississippi – występuje najmniejszy odsetek otyłych zwierząt. Zauważono też, że tam, gdzie mamy do czynienia z największym odsetkiem otyłych zwierząt domowych występuje też największy odsetek zarażeń pasożytami. Badacze spekulują, że być może zarówno otyłość zwierząt, jak i zarażenia pasożytami wskazują, że właściciele rzadziej chodzą do weterynarza. Brak jednak wystarczających danych, by jednoznacznie potwierdzić tę hipotezę.