Pigułka poinformuje lekarza, że została zażyta

Amerykańska FDA zatwierdziła pierwsze lekarstwo z czujnikiem, który informuje lekarza, czy pacjent prawidłowo przyjmuje leki. Zatwierdzony lek to wersja środka Abilify stosowanego w leczeniu schizofrenii, depresji i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Pastylka zawiera urządzenie śledzące firmy Proteus Digitah Health. Dzięki niemu lekarz prowadzący pacjenta będzie mógł sprawdzić czy prawidłowo przyjmuje on lekarstwa, co ma szczególne znaczenie w przypadku pacjentów psychiatrycznych. FDA zastrzega, że o ile urządzenie śledzące może być przydatne, to nie ma obecnie dowodów na to, by jego stosowanie spowodowało, by pacjenci przyjmowali leki zgodnie z zaleceniami.

Po zażyciu leku czujnik we wspomnianej pigułce przesyła informacje do noszonego przez pacjenta urządzenia, które z kolei wysyła je do aplikacji mobilnej. Zarówno pacjent jak i lekarz mogą więc śledzić zażywanie leków na własnych smartfonach.

Czujnik jest mniejszy niż ziarno ryżu. Nie posiada baterii ani anteny. Zostaje aktywowany pod wpływem wilgoci z kwasów żołądkowych. Tworzy się wówczas połączenie pomiędzy umieszczonymi na obu stronach powłokami z miedzi i magnezu, co prowadzi do pojawienia się niewielkiego ładunku elektrycznego i wysłania odpowiedniego sygnału do odbiornika.

Specjaliści mówią, że w przyszłości podobne rozwiązania można będzie zastosować do innych chorób chronicznych, takich jak np. cukrzyca. Zachowanie odpowiedniego reżimu przyjmowania leków jest poważnym problemem u pacjentów, którzy leki te muszą przyjmować przez długi czas. Możliwość automatycznego monitorowania przyjmowania leków, wzbogacona o mechanizmy przypominające o ich zażyciu, może znacznie ułatwić życie pacjentom i lekarzom.