Biologia ewolucyjna zdradza, co jest najważniejszą umiejętnością piłkarza

5 godz. temu | Ciekawostki

Profesor Robbie Wilson z University of Queensland postanowił odpowiedzieć na pytanie, co jest najważniejsze dla gracza w piłkę nożną – panowanie nad piłką, możliwości fizyczne czy zdolność do utrzymania równowagi. Naukowiec wykorzystał przy tym techniki analityczne używane w biologii ewolucyjnej. Dzięki nim stwierdził, że to zdolność do jak najlepszego panowania nad piłką jest tym, co dla piłkarza najważniejsze.

Dokładne podania i lepsze panowanie nad piłką jest ważniejsze niż szybkość, siła czy wytrzymałość fizyczna. Dla fanów piłki nożnej i trenerów może być oczywistym, że Messi czy Neymar są najlepsi, gdyż najlepiej panują nad piłkę. Jednak około 90% badań nad piłkarzami skupia się na próbach poprawy ich prędkości, siły i zwinności, a nie umiejętności opanowania piłki, mówi Wilson.

Australijski uczony współpracuje z najlepszymi brazylijskimi szkołami piłki nożnej, gdzie opracowuje nowe metody nauczania piłkarskiego narybku panowania nad piłką. "Panowanie nad nią to najważniejszy element. To złożone i wielowymiarowe zagadnienie, a my chcemy dokładnie je zbadać i opracować metody doskonalenia graczy w tym zakresie. Brazylijskie szkoły piłkarskie rozumieją, jakie ma to znaczenie dla rozwoju młodych graczy. A to daje nam okazję do przetestowania naszych pomysłów i udoskonalenia treningu", stwierdził uczony.

Wilson ma nadzieję, że w przyszłości zawiezie swoją wiedzę do Australii, gdzie posłuży ona do podniesienia poziomu drużyny narodowej.