Boisz się piorunów? Unikaj tych miejsc

W czasie burzy należy unikać otwartych przestrzeni i wysokich obiektów. Jak się jednak okazuje, jeśli nie chcemy zostać trafieni piorunem, powinniśmy unikać też wenezuelskiego Jeziora Maracaibo. Najwyraźniej przyciąga ono wyładowania atmosferyczne. Z danych satelitarnych wynika, że błyskawice trafiają w każdy jego kilometr kwadratowy ponad 200 razy w roku.

Rachel Albrecht i jej koledzy z Uniwersytetu w Sao Paulo przeanalizowali dane z satelity Tropical Rainfall Measuring Mission. Pracował on w latach 1997-2015 i obserwował obszar pomiędzy 38 stopniem szerokości geograficznej północnej (tam znajdują się m.in. Ateny), a 38 stopniem szerokości geograficznej południowej (na południe od Melbourne). Pojedyncze pole obserwacyjne satelity stanowił kwadrat o boku 600 kilometrów. Każde z takich pól było obserwowane 3-6 razy dziennie przez około 90 sekund za każdym razem. Albrecht wraz z zespołem liczyła błyskawice uderzające w obszar o boku 10 kilometrów i mniejszym. W ten sposób naukowcy zidentyfikowali obszary, na których najczęściej dochodzi do uderzeń piorunów.

Okazuje się, że najwięcej piorunów w ciągu roku uderza właśnie w Jezioro Maracaibo. Satelita zanotował ich średnio 233 na kilometr kwadratowy w ciągu roku. Na drugim miejscu znajdziemy Kabare w DR Kongo (205 km2/rok), następnie Daggar w Pakistanie (143 km2/rok), Patulul w Gwatemali (117 km2/rok) oraz Derby w Australii (92 km2/rok). Naukowcy podkreślają, że liczby te w rzeczywistości są znacznie wyższe, gdyż satelita obserwował każdy z fragmentów przez około 10 minut na dobę.

Wiele miejsc o największej liczbie uderzeń piorunów to obszary o dużym nachyleniu. Dochodzi tam do gwałtownego mieszania się chłodnego powietrza z ciepłym co pomaga w powstawaniu burz. Tak jest np. w przypadku Jeziora Maracaibo, otoczonego wysokimi szczytami. W nocy z gór spływa chłodne powietrze, które nad jeziorem zderza się z masami ciepłego powietrza ogrzanego od wody. Przez 297 dni w roku nad Jeziorem Maracaibo mają miejsce burze. Liczba błyskawic jest tam tak wielka, że w przeszłości marynarze pływający po Karaibach używali widocznych z daleka rozbłysków jako punktu orientacyjnego.

Jeśli weźmiemy pod uwagę większy obszar, to absolutnym rekordzistą jest zaś środkowa Afryka. W regionie tym znajdują się 283 miejsca z 500 najbardziej bombardowanych wyładowaniami atmosferycznymi